Figura de ‘Buen día’, de Teletica, hace confesión en vivo: ‘Paso llorando en todo lado’

Daniel Céspedes fue presentador de 'Telenoticias' y ahora es parte del elenco de 'Buen día', de Teletica.

Daniel Céspedes, figura del programa Buen día, fiel a su estilo sin tapujos, hizo una singular confesión en vivo. El peculiar comentario ocurrió este martes 16, mientras en el programa matutino de Teletica se discutía sobre las “trampas emocionales”.

Una especialista reflexionaba acerca de la melancolía que puede surgir en algunos en épocas navideñas. En esta línea, explicó que la perfección que se muestra en redes sociales puede generar presiones injustas en personas que atraviesen un mal momento.

“Nos puede generar una carga. Entonces, desde mi contexto personal, se trata de reconocer que tengo mi propia relación de pareja, mis ingresos, duelos y dudas. Es válido reconocerlo como total”, acotó.

Luego de esta recomendación, Céspedes tomó la palabra. Aunque aseguró que él considera que nadie debe aconsejar, de igual forma quiso dar un consejo que le funciona como liberación emocional: llorar sin limitaciones.

“Es riquísimo. Yo paso llorando en todo lado, en todo lado. Por cualquier película, por más suave que sea, termino llorando. Pero eso es sanador. Por miedo al qué dirán nos limitamos algunas emociones que necesitamos soltar”, comentó.

Por otra parte, el presentador detalló que le gusta ponerse nostálgico, pero que tiene sus herramientas para contener esto y evitar que la nostalgia dé pie a la tristeza.