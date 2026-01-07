Festival Santos Rock celebrará sus 20 años con Sonámbulo, Elektra Stroke y más invitados

El 17 de enero, la energía de la banda costarricense Sonámbulo hará vibrar el escenario del Santos Rock, en Santa María de Dota.

Dos décadas de rock puro y duro se tienen que celebrar por todo lo alto y eso es lo que sucederá en el tradicional Festival Santos Rock, que celebra sus 20 años de música y fiesta.

El encuentro será el sábado 17 de enero en el Rancho Turístico El Guayabal, en Santa María de Dota, a partir de la 1 p. m. Este año, según informó la organización en un comunicado de prensa, el espectáculo presentará más de 10 horas de música sin descanso, gracias a la participación de 10 bandas costarricenses que representan la diversidad y vitalidad de la escena musical tica.

Los invitados son: Sonámbulo, Santo Remedio, Endemia, Rotten Kids, Nostoc, Presagio de Agonía, Madame Whiskey, Dearmount, Elektra Stroke y Generación Perdida. Previo al arribo de estas agrupaciones a escena, el festival dará inicio con un especial de rock interpretado por la Orquesta Sinfónica del SINEM Los Santos.

“Santos Rock ha sido, durante 20 años, un lugar donde la música nos une como comunidad. Aquí las bandas crecen, el público descubre nuevas propuestas y nuestra región demuestra todo lo que puede lograr cuando apuesta por el arte. En esta edición 2026 queremos celebrar esa historia compartida y seguir impulsando el talento costarricense con un festival que inspire, conecte y deje huella”, manifestó Javier Solís Vargas, presidente de la Asociación Cultural Santos Rock.

Entradas y detalles del Festival Santos Rock 2026

Las entradas para el Festival Santos Rock ya están a la venta en el sitio latiqueteracr.com y por medio del Sinpe Móvil 8689-6331.

Con la participación de Elektra Stroke, el poder del rock femenino tendrá presencia en el Festival Santos Rock. (Archivo)

El precio de los boletos es de ¢12.500 (hasta el 16 de enero) y ¢15.000 (el día del evento).

En El Guayabal habrá servicio de parqueo y zonas de venta de comidas y bebidas. Además, en el afán de ser un espectáculo familiar, se realizarán rifas y habrá mercadito de emprendedores.