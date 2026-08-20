Feria Internacional del Libro Costa Rica 2026 presentará actividades, lectura y mucho más

La Feria Internacional del Libro Costa Rica 2026 inicia este sábado 22 de agosto y se extenderá hasta el domingo 30.

La fiesta de la lectura en nuestro país tiene su casa este fin de semana en la Antigua Aduana, con el inicio de la Feria Internacional del Libro Costa Rica 2026.

El evento comienza este sábado 22 de agosto y se extenderá hasta el domingo 30. Habrá diferentes actividades como talleres, espacios infantiles, exposiciones y encuentros con autores costarricenses e internacionales.

El escritor y cineasta mexicano Guillermo Arriaga es uno de los invitados especiales para la jornada de inauguración. El azteca ha figurado con publicaciones como Salvar el fuego (Premio Alfaguara 2020), pero su carrera en el sétimo arte lo llevó a ganar notoriedad gracias a libretos para películas como Amores perros (2000), 21 gramos (2004) y Babel (2006).

El domingo 23, a las 5 p. m., Arriaga presentará su novela El hombre, en la sala Pablo Presbere. Por su parte, el lunes 24, a las 10 a. m., ofrecerá un conversatorio en el salón de ensayos Ana Poltronieri.

Otro de los invitados especiales es el autor Méndez Vides, de Guatemala, quien llega como parte de la representación de su país, el cual fue elegido como invitado de honor en esta edición de la feria.

“Méndez Vides es un autor prolífico de novelas, cuentos, ensayos, poesía y obras de teatro, fue galardonado en 2025 con el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias, máximo reconocimiento literario de Guatemala”, comunicó la organización en su sitio web.

Este 2026 la Feria Internacional del Libro presentará más de 129 stands para el público. (Archivo)

La feria presentará una amplia oferta, gracias a la presencia de editoriales, librerías y autores autoeditados, que ofrecerán al público una rica variedad de obras, con temáticas de todo tipo.

Entre las editoriales que participarán en el encuentro destacan la Editorial de la Universidad Nacional, Uruk Editores, Editorial Poiesis, Editorial Citrino, Editorial de la Universidad Estatal a Distancia, Editorial Costa Rica y Editorial Montemira, entre otras.

En la actividad habrá más de 129 stands con presencia de librerías, emprendimientos y más de 60 autores.

Actividades del fin de semana en la Feria Internacional del Libro

Este sábado inician las actividades de la feria. La inauguración oficial será a las 11 a. m.

Durante todo el día se podrán apreciar las exposiciones Perro Azul: La literatura como deporte extremo y Mañana todo es posible.

El músico nicaragüense Luis Enrique Mejía Godoy presentará sus obras de autor durante la Feria Internacional del Libro. (Archivo)

En el lobby de la Antigua Aduana, el cantautor y autor nicaragüense Luis Enrique Mejía Godoy presentará sus obras.

Además, habrá cuentacuentos y un taller de caligrafía árabe.

El domingo habrá obras de teatro, conversatorios, actividades infantiles, charlas y conferencias.

La entrada a la feria es gratuita todos los días.

Para ver la programación completa, puede ingresar a filcr.com.