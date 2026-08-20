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Feria Internacional del Libro Costa Rica 2026 presentará actividades, lectura y mucho más

La actividad será en las instalaciones de la Antigua Aduana, en San José; la entrada es gratuita

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Por Jessica Rojas Ch.
Feria Internacional del Libro con su dia de inauguración
La Feria Internacional del Libro Costa Rica 2026 inicia este sábado 22 de agosto y se extenderá hasta el domingo 30. (Archivo)







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Feria Internacional del Libro
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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