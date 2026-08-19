Columnistas

Vuelve la Feria del Libro a un país que está dejando de leer

Me cuesta pensar cuál será el futuro de las generaciones de analfabetos funcionales en la competitiva cultura digital. ¿Cómo puede existir un país con médicos y abogados que no conozcan de la vida contada por otros?

EscucharEscuchar
Por Carlos Cortés

Por primera vez desde 2019, la Feria Internacional del Libro (FILCR) se realiza de nuevo en la Antigua Aduana, después de los duros años de la pandemia y de haber recuperado poco a poco un público habitual. Así que este regreso es en sí mismo un acontecimiento.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Carlos CortésAquí y ahoralibrosFeria Internacional del LibroAntigua AduanaAlianza FrancesaCentro Cultural de Españaconsumo de libros en Costa RicaFILCR 2026sector editorial costarricenseFILCR 2024

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.