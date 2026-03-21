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Fedefútbol enardece a muchos en redes sociales con esto insólito que hizo

El órgano federativo del balompié costarricense desató críticas y burlas

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Por Juan Pablo Sanabria
Nuevo logo de la fedefútbol.
La Fedefútbol se llevó duras críticas en redes sociales. (Archivo)







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FedefútbolFederación Costarricense de FútbolSelección de Costa Rica
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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