Fedefútbol enardece a muchos en redes sociales con esto insólito que hizo

La Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) ya no solo causa indignación y molestia por temas administrativos, la selección de un técnico para el combinado nacional o fracasos deportivos.

Ahora, los usuarios de redes sociales también se decepcionaron por un tema que, aunque es menor, pareciera totalmente fuera de lugar para una institución de tanta importancia.

Ayer, el órgano federativo anunció que la Tricolor disputará un amistoso contra su similar de Colombia, el próximo 29 de mayo. Para esto, se utilizó una imagen promocional bastante polémica.

En el posteo se observa dentro de lo que parece ser un teleférico a dos jugadores costarricenses y dos colombianos, frente a frente. Sin embargo, el diseño tiene bastantes errores gráficos que lo hacen lucir extraño, como si se tratara de un mal montaje.

Este es el diseño que publicó la Fedefútbol. (X (antes Twitter))

Lo más notable es el rostro de Santiago Van der Putten que, además de no amalgamar bien con el cuerpo, está en un mal ángulo y con baja calidad. Algo similar ocurre con James Rodríguez. Sumado a esto, las personas han criticado bastante el cuello de Luis Díaz.

Esta publicación está llena de críticas, así como de chota por parte de decenas de usuarios.

“¿No les da vergüenza publicar esto? Ni en nivel universitario se ve una edición así”, “Mejor pídanle los artes a Chat GPT”, “Paguen un diseñador gráfico”, “Veo a Van der Putten un toque raro, creo que se le bajó el azúcar”, “No vamos ni al mundial de diseño gráfico”, “Con IA les hago algo más bonito”, fueron algunos de los mensajes.