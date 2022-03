Will Smith: un ciclón de revelaciones, polémicas y momentos fuera de control

La noche del domingo 27 de marzo, segundos antes de subir al escenario de los premios Óscar muy molesto para golpear a Chris Rock, Will Smith estaba riéndose de buena gana de los chistes del comediante (incluso cuando estos eran sobre su esposa, Jada Pinkett).

Luego, cuando finalmente abofeteó a Rock, el ‘Príncipe del rap’ volvió a sonreír solapadamente. Segundos después comenzó a gritarle palabras duras al contrariado presentador y, minutos más tarde, estaba llorando en el centro del escenario mientras recibía su Óscar a mejor actor por su trabajo en King Richard. Fue evidente: las emociones de Will Smith cambiaron rápidamente a lo largo de una noche que en un principio debía ser mágica para él.

Su comportamiento fue cuestionado por celebridades, expertos y opinólogos de las redes por igual. Howard Stern, el polémico comediante radiofónico, aseguró que lo que la gente vio en televisión fue “un tipo que tiene problemas reales”.

Will Smith es uno de los actores más queridos de Hollywood.

“Esta es una señal de una gran enfermedad mental cuando no puedes controlar tu impulso (...). Él no pensó dos veces en lo que estaba a punto de hacer, es una locura cuando no puedes contenerte así”, dijo Stern en declaraciones reproducidas por Page Six.

Acertado o no lo que dice Stern, lo cierto es que en los últimos tiempos Smith ha enfrentado un huracán de conflictos emocionales. Algunos son antiguos, otros más recientes, pero los fuertes vientos azotaron al actor desde la parte laboral, familiar y marital.

Salud mental

En el último año, Will Smith ha hablado muy abiertamente sobre sus luchas con la salud mental. En el 2021, como parte de la docuserie de YouTube Originals Best Shape of My Life, la estrella reveló que contempló el suicidio.

“Cuando comencé este programa, pensé que estaba en la mejor forma física de mi vida, pero mentalmente, estaba en otro lugar. Terminé descubriendo muchas cosas ocultas sobre mí (...). Esa fue la única vez en mi vida que consideré el suicidio”, dice el actor en la serie, que se estrenó el 8 de noviembre del año anterior.

Además, en un reciente libro sobre sus memorias titulado Will, reveló que pensó en matar a su padre William Carroll Smith Sr, por agredir a su mamá, Caroline Bright.

“Cuando tenía nueve años vi a mi padre golpear a mi madre en el costado de la cabeza con tanta fuerza que se derrumbó. La vi escupir sangre. En ese momento, en esa habitación, probablemente más que cualquier otro momento de mi vida, ha definido quién soy (...). Siempre me dije a mí mismo que algún día vengaría a mi madre. Que cuando fuera lo suficientemente grande, cuando fuera lo suficientemente fuerte, cuando ya no fuera un cobarde, lo mataría”, publicó People.

Will Smith afirmó en sus memorias, tituladas 'Will', que en un momento determinado pensó en asesinar a su padre, quien era un agresor en el hogar.

En sus memorias, el actor confiesa que durante décadas pasó sintiéndose un cobarde y que la celebridad en la que se convirtió fue un personaje trabajado y perfeccionado, una persona en construcción que quería protegerse de sí mismo y del mundo; y que lo hacía porque “quería esconder al cobarde”.

“Dentro de todo lo que he hecho desde entonces, los premios y elogios, los reflectores y la atención, los personajes y las risas, ha habido una sutil cadena de disculpas hacia mi madre por mi inacción ese día. Por no hacer frente a mi padre. Por ser un cobarde”, añadió.

Una familia pública

Su matrimonio con la actriz Jada Pinkett es un tema que no deja de estar en el ojo público. La pareja ya suma 25 años casada y múltiples polémicas a su alrededor. Las infidelidades, su tipo de relación de pareja, sus separaciones y hasta sus hijos han estado en medio del escándalo desde 1997, cuando contrajeron matrimonio.

A Jada se le ha vinculado con estrellas como Marc Anthony y más recientemente con el joven cantante August Alsina, a quien ella confirmó como uno de sus romances extramaritales.

Will Smith y Jada Pinkett se casaron en 1997. (ANGELA WEISS/AFP)

“Me enredé con August”, afirmó Jada durante su programa Red Table Talk, en Facebook.

Según contó la actriz, el romance entre ella y el cantante se dio en un momento en el que ella estaba sufriendo mucho, justo cuando decidió darse un tiempo con Will Smith, en el 2016.

En ese mismo año a Will se le vinculaba con su mejor amigo, Duane Martin, con quien decían que mantenía una relación amorosa. Los medios aseguraron que el actor había desembolsado alrededor de $2 millones para mantener la relación en silencio; sin embargo, esto nunca se comprobó. Anteriormente al actor también se le relacionó con la actriz Margot Robbie.

Y a pesar de que haya muchos rumores sobre los terceros en su vida de pareja, al parecer eso no es un problema para la actriz, quien ha confirmado que su matrimonio ‘es abierto’ y pueden tener otras relaciones de manera simultánea.

Otras noticias

Pero las polémicas alrededor de Will Smith no acaban con su familia o el golpe a Chris Rock en la ceremonia número 94 de los premios Óscar.

Uno de los hechos más recientes está relacionado con el personaje de la tía Vivian, en la serie El príncipe del rap, que durante la tercera temporada pasó de ser interpretado por la actriz Janet Hubert a ser encarnado por Daphne Maxwell Reid. Hubert y Smith no mantenían buena relación y la actriz terminó saliendo de la serie cuando estaba embarazada, acabando con sus posibilidades de hacer carrera en Hollywood.

Ahora, en un especial de reunión del elenco de la recordada serie de los años 90 para HBO Max, frente a Hubert, Smith reconoció su culpa y su falta de sensibilidad cuando ella estaba en estado gestación.

“Llamar ‘difícil’ a una mujer negra en Hollywood es el beso de la muerte, ya es bastante complicado ser una mujer negra de piel oscura en este negocio”, dijo la actriz.

Pero si nos vamos más atrás, existe otra polémica que ha sido una de las más comentadas sobre el actor. Se trata de la adicción al sexo, que Smith desarrolló tras una decepción amorosa con una de sus exnovias.

“Hasta este momento de mi vida solo había tenido relaciones sexuales con una mujer, además de Melanie. Pero durante los meses siguientes me convertí en una hiena, un depredador (...). Tuve sexo con muchas mujeres y fue tan desagradable para mí que desarrollé una reacción psicosomática a tener un orgasmo. Podía, literalmente, tener arcadas y a veces incluso vomitaba”, dijo en declaraciones reproducidas por El País, de España.

Y añadió: “Esperaba por Dios que alguien consiguiera hacer desaparecer ese dolor, pero ahí estaba yo, con arcadas y desdichado”.

Will Smith y toda su familia acudieron a la fiesta de 'Vanity Fair', tras la ceremonia de los Óscar. (PATRICK T. FALLON/AFP)

Volviendo al presente, sobre su más reciente polémica con Chris Rock, Page Six dijo que Rock y Smith hicieron las paces en la fiesta con la que Vanity Fair dio finalizada la gala de los premios Óscar. Sean ‘Diddy’ Combs fue quien confirmó al medio que el problema estaba superado entre las estrellas.

“Eso se acabo. Puedo confirmarlo. Todo es amor. Son hermanos”, afirmó.

Horas más tarde, mediante un comunicado colgado en su Instagram, Smith ofreció disculpas públicas a Rock. Además, el actor expresó: “La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los Premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable”.