Luego agregó: “Cuando me empecé a preparar para Mexicana Universal, Lupita me dijo: ‘para ti no hay dinero, para ti no hay apoyo y hazle cómo quieras’. Entonces, al principio, dije: ‘Son seis meses, más o menos, es poco tiempo puedo con mis ahorros, para eso he ahorrado toda mi vida. Llegó un momento en el que ya no hay ni para comer, de verdad, no me estoy haciendo la víctima”, dijo.