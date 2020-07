Alvarez, antes de ingresar al quirófano escribió: “Hoy te doy gracias Señor, Virgencita, familia y a todos ustedes por estar siempre conmigo. Mi fe, mi tranquilidad y optimismo se lo debo a Dios. He vivido momentos muy difíciles, experimentado los dolores más fuertes que puedan imaginar, ya solo me falta un paso. Vendrán meses difíciles, pero estoy segura que viene lo mejor para mi vida. Oren por mí (...) Yo tomé la decisión entre tener un pie no funcional a tener una opción de una prótesis que me deje volver a bailar champeta, que me deje volver a bailar bachata, que me deje poder correr, montar bicicleta y todas las cosas que me gustan, decidí tener esta cirugía”, dijo la barranquillera de 32 años, soltera y sin hijos, pero quien ha sido apoyada en todo este trance por su exnovio, el actor Lenard Vandera.