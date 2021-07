“Normalmente no me afecta mucho, más bien lo veo como una ayuda en este momento. En mi vida personal no me afecta, tengo una vida normal, más bien casi no he hecho entrevistas antes, hasta ahora es la verdadera exposición”, dijo Constanza, cuando se le preguntó cómo manejaba las etiquetas de ser la hija de Guiliana Sotela y Marcelo Ríos.