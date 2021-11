Taylor Swift sugeriría en ‘All Too Well’ las decepciones que le dejó Jake Gyllenhall

El mundo de la farándula despertó odiando a Jake Gyllenhall, el actor de Brokeback Mountain y Nightcrawler, después de que Taylor Swift lanzara su nueva versión de 10 minutos para el tema All Too Well, que para muchos sirve como una confesión de que su diferencia de edad con Jake Gyllenhaal fue la razón de que rompieran su relación, en el 2010.

Esta nueva versión, estrenada este viernes 12 de noviembre, se enmarca en el relanzamiento del disco Red, en el que Swift canta: “dijiste que si hubiéramos tenido una edad más cercana, tal vez hubiera estado bien y eso me hizo querer morir”.

Cuando salió el álbum original, en el 2012, la cantante estadounidense de 31 años nunca confirmó oficialmente que la canción sea sobre Gyllenhaal, pero existe un consenso entre sus fanáticos de que el tema no puede ir sobre otra cosa que no sea la relación que mantuvieron hace once años.

Las letras que agregó Swift para esta nueva versión apuntan a la angustia que la artista sintió en ese momento. “Dicen que todo está bien, que termina bien, pero estoy en un nuevo infierno cada vez que cruzas mi mente”, dice la letra.

“Tú, que encantaste a mi papá con bromas modestas, bebiendo café como si estuvieras en un programa nocturno, pero luego me vio mirar la puerta principal toda la noche, deseando que vinieras, y él dijo: ‘Se supone que debe sea divertido cumplir 21”, dice la nueva y angustiosa letra.

[ Taylor Swift dice que su antiguo sello no la deja cantar sus viejas canciones; disquera niega conflicto ]

Taylor Swift y Jake Gyllenhall estuvieron juntos a finales del 2010. Foto: Archivo Taylor Swift y Jake Gyllenhall estuvieron juntos a finales del 2010. Foto: Archivo

Gyllenhall salió con la ganadora del Grammy durante un breve tiempo: de octubre a diciembre del 2010. Ambos se separaron justo antes de su cumpleaños número 21. La diferencia entre la pareja era de nueva años.

El tema fue anunciado con un cortometraje dirigido por la propia Swift. Esta película será protagonizado por Sadie Sink, de Stranger Things; y Dylan O’Brien, de Teen Wolf, quien se especula interpreta a Jake Gyllenhaal, pues la diferencia de edad entre ambos actores es casi la misma que existía entre la compositora y el actor.

En una publicación de Instagram, Swift dijo que Red “se parecía a una persona con el corazón roto” musical y líricamente.

“Estaba por todos lados, un mosaico fracturado de sentimientos que de alguna manera encajaron al final”, escribió en su red social. “Feliz, libre, confundido, solitario, devastado, eufórico, salvaje y torturado por los recuerdos del pasado”.

Actualmente, Gyllenhaal está saliendo con la modelo Jeanne Cadieu, de 25 años. Swift, por su parte, ha estado en una relación con el actor Joe Alwyn, de 30 años.

Esta regrabación del disco cuenta también con otros seis temas inéditos. El álbum original fue lanzado en el 2012.

Puede escuchar el disco completo aquí.