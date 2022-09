Supuesto hijo de Shakira y su dura historia de vida

A Shakira solo le faltaba que le apareciera un supuesto hijo para coronar un año plagado de tristezas. El divorcio con Gerard Piqué, los problemas con el fisco español, la salud de su padre y ahora esto. Si bien, hasta el momento la cantante no se ha expresado sobre el tema, lo cierto es que el joven sí lo ha hecho en la televisión.

El hombre se llama Pedro y dice ser el fruto de una relación que Shakira tuvo hace años con el actor Santiago Alarcón. Según explicó ante los reporteros descubrió cuando era muy pequeño que era adoptado y que sus padres eran famosos. Fue a través de una conversación que mantenían sus padres adoptivos que terminó por conocer sus supuestos orígenes.

Sujeto asegura ser hijo de Shakira y de Santiago Alarcón

El presunto hijo de Shakira confesó que “hay un recuerdo de cuando tenía cuatro años y él (Alarcón) fue con cuatro amigos a buscarme, nos encerró, entonces yo me cogí de un poste y él me jaló duro, me cogió y me miró a los ojos. ¡Esa mirada nunca se me olvida! Tiempo después, como a mis 12 o 13 años, cuando él estaba en la serie El man es Germán, mis papás adoptivos hablaron del tema y yo, sin querer, escuché todo”.

Pedro recurrió hace poco a la televisión para contar su historia. Su objetivo, más que tener el apellido de Shakira o de Santiago Alarcón, era poder costear el tratamiento médico que requiere la enfermedad por la que atraviesa. Sin embargo, según informó su confesión ha llevado a que termine siendo víctima amenazas.

El joven asegura que Shakira y Santiago Alarcón son sus padres y que lo dieron en adopción en 1992. Foto: Archivo (Archivo)

Ante las cámaras, el joven explicó que el novio de la adolescencia de Shakira lo tiene acorralado. “Me dijo que me iba a mandar a matar. ¿Va a mandar a matar a su propio hijo, su propia sangre? Recuerdo que a los cuatro años me entregó en adopción, nunca lo olvidaré”, expresó.

Pero la confesión de este supuesto hijo de Shakira no se quedó ahí. Pedro también apuntó que está “siendo víctima de acoso, de violación al lugar de trabajo y de extorsión por un joven. Hace cuatro años recibí un mensaje que decía: ‘Hola, papá. Soy tu hijo. Tú me abandonaste, mi mamá adoptiva me lo contó’, pero no le presté atención”.

Supuesto hijo de Shakira dice que tiene cómo demostrar maternidad de cantante