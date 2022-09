Sujeto asegura ser hijo de Shakira y de Santiago Alarcón

El actor Santiago Alarcón alertó a sus seguidores hace varios días que es perseguido por un joven de Canadá que asegura ser su hijo y que su mamá es la mismísima cantante colombiana, Shakira.

De acuerdo con Alarcón la situación empezó hace cuatro años y desde entonces el sujeto no deja de enviar mensajes tanto a él como a su familia. El actor reveló que el muchacho incluso llegó a Bogotá, Colombia, para ubicar a su “padre” y al encontrarlo le comentó que vivía en Canadá y que viajó con el objetivo de conocer a sus “verdaderos papás”. Eso pasó el 3 de setiembre en el teatro donde trabaja Alarcón.

El actor accedió a conversar con el joven, pero la charla rápidamente se tornó en una discusión, la cual terminó con el personal de seguridad despachando al desconocido.

Pero el caso no acaba ahí. El joven le pidió a quien asegura es su “padre” la suma de 835 millones de pesos colombianos, lo que se traduce a ¢119 millones.

“Hace cuatro años recibí un mensaje que decía: ‘Hola, papá. Soy tu hijo. Tú me abandonaste, mi mamá adoptiva me lo contó’, pero no le presté atención (...). Resulta que él asegura que su mamá, ustedes, no me lo van a creer y me da pena nombrarla, pero toca nombrarla para que vean lo absurdo de la historia, es Shakira. Es algo muy loco”, comentó Alarcón.

“Dice que yo lo entregué en adopción en 1992, cuando yo tenía 12 años cumplidos, imagínense yo a los 12 entregando en adopción”, comentó el actor colombiano, quien ya presentó la denuncia correspondiente ante las autoridades.

El actor Santiago Alarcón hizo pública una denuncia de acoso, pues es perseguido por un joven de Canadá que asegura ser su hijo y que su mamá es Shakira. (Archivo)

Supuesto hijo de Shakira y Alarcón da su versión Copiado!

De acuerdo con el programa de chismes Lo sé todo, el supuesto hijo de Alarcón y Shakira aseguró que sufrió abandono por parte de las celebridades colombianas y que el dinero que pide es solo para compensar su sufrimiento.

“Me dijo que me iba a mandar a matar. ¿Va a mandar a matar a su propio hijo, su propia sangre? Recuerdo que a los cuatro años me entregó en adopción, nunca lo olvidaré”, comentó el joven.

“Yo le pedí 800 millones de pesos por daños y perjuicios, pero ese tema no prosperó. Mucha gente comenta difamando sin saber en realidad lo que pasó. Yo temo por mi vida, estoy grave de salud”, agregó.

El joven, quien prefirió mantenerse bajo anonimato, aseguró al programa colombiano que nunca le ha interesado contactar a su supuesta madre, Shakira, pero que en Canadá se sometió a diversos exámenes para comprobar la veracidad de su relato; sin embargo, no mostró ninguna de estas pruebas.

