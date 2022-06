Shakira y Piqué: canción de la colombiana habría dado pistas de lo que estaba pasando

Finalmente el 4 de junio anterior, Shakira y el futbolista español Gerard Piqué anunciaron en un escueto comunicado que se separaban. Una pequeña frase confirmó los rumores que hace días hablaban de que la relación de la pareja llegaba a su fin tras 12 años. Desde entonces, fans de la artista y prensa que dio seguimiento a la relación han estado buscando pistas para tratar de comprender qué pasó.

Se desconoce cuándo fue que la pareja se separó, no obstante, se cree que cuando Shakira lanzó, a finales de abril, el tema Te felicito, en el que canta con Rauw Alejandro, ya no estaba con Piqué. En ese momento la pieza fue un éxito total, la letra se viralizó en TikTok y el baile robótico de la talentosa colombiana empezó a replicarse. Nadie sospechó que de repente la letra de la canción describía una realidad cercana a la cantante.

Medios como El Tiempo de Colombia y People en español han escrito acerca de este tema del que inicialmente nadie sospechó. Las estrofas de la canción hablan de desengaño y de lo que se llega a hacer por amor.

“Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebalsó el vaso (...) “Esa filosofía barata no la compro. Lo siento, en esa moto ya no me monto. La gente de dos caras no la soporto. Yo que ponía las manos al fuego por ti y me tratas como a uno más de tus antojos”, canta Shakira, quien es coautora del tema.

Shakira, madre de los niños Sasha y Milan, nacidos de su relación con Piqué, habló del significado de la canción hace unas semanas.

El 27 de mayo ella participó en el programa europeo This Morning, allí conversó con la presentadora británica Alison Hammond.

Sus palabras, analizadas en este momento en el que trascendió su separación y que se rumora tiene que ver con una infidelidad del futbolista, podrían tener mucho sentido.

“Nos pasa a todas. Una vez, cada cierto tiempo, a nosotras las mujeres…Tú crees que estás en una relación sincera, pero no es tan real como lo pensabas”, dijo esa vez. Sus aseveraciones llegaron a las redes sociales y muchos de sus fanáticos consideran que ella estaba hablando de su situación personal, replicó El Tiempo.

Shakira y Gerard Piqué anunciaron su separación a inicios de junio, sin embargo, Shakira podría haberse referido al tema desde antes a través de su canción 'Te felicito'. Foto: Instagram (La Nación de Argentina)

La vida continúa

Desde el anuncio que confirmó la separación, Shakira ha continuado compartiendo contenido en sus redes sociales en el que se le ve seguir con normalidad.

Este 8 de junio subió un video en el que aparece brindándole estimulación cognitiva a su padre, William Mebarak, de 90 años, y quien hace algunos días se cayó y se golpeó muy fuerte el rostro.

El suceso provocó que el adulto mayor fuera atendido en una ambulancia para posteriormente ser hospitalizado. En el momento se vio a Shakira en ese vehículo y empezaron a circular fotos de ella con las que decían que estaba siendo atendida por un ataque de ansiedad, finalmente ella comunicó que se subió para apoyar a su padre.

“Quería aclararles que se trata de unas fotos que fueron tomadas cuando mi padre tuvo desafortunadamente una caída importante. Este día le acompañé personalmente en una ambulancia hasta el hospital”, explicó días atrás a través de su Twitter.

Este miércoles la cantante colombiana contó que su papá había sido dado de alta y en la grabación compartida aparece mostrándole unas imágenes con palabras que el señor debe leer.

“Gracias a todos por arroparnos con su inmenso cariño”, escribió.