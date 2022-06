“Piqué es territorial y celoso”, decía Shakira antes de anunciar su separación

Tras la separación de la cantante Shakira y el futbolista Gerard Piqué, que se confirmó este sábado 4 de junio, los chismes y suposiciones con respecto a su relación no han escatimado.

No obstante, la controversia entre estos dos personajes tiene una historia que ya lleva años.

En una entrevista realizada en el 2014, al medio Informativo Noticias Caracol, Shakira declaró que el futbolista no la dejaba hacer video con hombres, debido a que era una persona muy conservadora.

“Gerard no me deja hacer vídeos con hombres, es una persona muy conservadora. Te impresionaría porque es muy joven y ya sabemos cómo son las nuevas generaciones, pero la verdad es que sí, es muy conservador”, expresó Shakira en aquella ocasión.

Shakira y Piqué anunciaron su separación el sábado 4 de junio, a través de un comunicado conjunto. Foto: GDA (La Nación de Argentina)

Otra declaración que habría dejado ver el carácter del futbolista, es la que contó Shakira a una emisora de radio estadounidense. En esa ocasión, la barranquillera afirmó que a Piqué le gustaba tenerlo todo bajo control.

“Piqué es territorial y celoso. Le gusta tenerlo todo bajo control”, expresó ella.

Pausa por los hijos

Cabe destacar que la cantante colombiana estuvo fuera del ojo público por varios años, luego de convertirse en mamá de Milan y Shasha.

Shakira dedicaba tiempo a sus hijos, por lo que estuvo separada de su carrera por un tiempo. En 2019, se reveló que la cantante tenía una lesión en las cuerdas vocales y tras el anuncio surgieron algunas declaraciones sobre lo que vivía en ese momento junto a Piqué.

Según la agencia AFP, la cantante señaló que la mayor parte del tiempo se la pasaba molesta, ya que había pausado su carrera, por lo que Gerard Piqué le pidió que volviera a retomarla, ya que”no quería un futuro con una mujer amargada”.

“Siempre estaba enfadadísima y él necesitaba que hablara. Gerard Piqué me ha visto tantas veces salir llorando porque pensaba que no podría volver a mi carrera. Me decía que no quería un futuro con una mujer amargada, que todos estaban haciendo música por ahí mientras yo estaba encerrada en casa con los niños. ‘Sal de ahí y ponte a trabajar’”, contó la cantante a la agencia AFP.