Shakira se despidió de Barcelona con un emotivo mensaje: ‘Iniciamos un nuevo capítulo’

La cantante Shakira dejó de lado su vida en Barcelona, tras varios meses de rumores llegó el día en que la colombiana realmente hizo maletas y tomó un viaje sin boleto de regreso rumbo a Miami.

Lo primero que hizo fue dejar una historia en su Instagram, con el mensaje que decía “pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar...”.

La intérprete de “Te felicito”, viajó con sus dos hijos, quienes según un posteo de la cantante, necesitaban ese cambio de vida. Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad”.

La vida de la colombiana dio un giro inesperado el año pasado cuando se supo que su pareja, el entonces futbolista del Barcelona de España, Gerard Piqué estaba saliendo con otra mujer, Clara Chia.

A partir de allí, los reflectores y las cámaras estuvieron rondando la vida de la familia. Por eso, el emotivo mensaje de Shakira se dirigió a quienes le ayudaron a limpiarse sus lágrimas en los peores momentos y sobre todo lo que aprendió: la amistad es más duradera que el amor.

“Gracias a todos los que surfearon junto a mi tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me arropó siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, ¡nos vemos en las curvas!” finalizó la cantante en el post.

Durante el vuelo, Shakira publicó el primer mensaje en sus redes sociales. (Instagram Shakira)

Viaje planificado Copiado!

Según el diario El Confidencial, la cantante estaba esperando que se aclararan dos situaciones: la salud de su padre y negociaciones con Gerard Piqué.

Ambas se terminaron de confirmar el pasado jueves, pues su padre Wlliam Mebarak recibió el visto bueno por parte de la clínica para poder viajar y seguir sus controles de salud en Miami.

Por otra parte, según el diario español, la cantante tuvo varias conversaciones de negociación con el padre de sus hijos, quien sabía desde hace meses que en cuanto lograra hacerlo, Shakira se marcharía de España. Sin embargo, lograron llegar a un acuerdo pactado y en el juzgado de familia.