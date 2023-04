Gerard Piqué se refiere a fans de Shakira: ‘No tienen vida’

“Que la gente haga lo que le dé la gana”, esas fueron las palabras que Gerard Piqué repitió una y otra vez en una larga conversación con su compañero de la “Kings League”, el streamer Gerard Romero, quien se vio muy sorprendido, pues por primera vez el exfutbolista hizo referencia a las canciones de Shakira, además, aprovechó para hablar de los fans de la colombiana.

Piqué inició conversando del hecho de que nadie tiene porqué meterse en la vida de otros y apuntando a que “cada uno tiene su vida. Parece que si eres famoso, los demás tienen derecho a opinar, Y no, eso no es así”, dijo durante el video.

Esto abrió la puerta a que se dejara llevar en la conversación y por primera vez habló de los temas de su ex pareja, sobre todo los que el público considera son dirigidos hacia el exbarcelonista como: Te Felicito, la Sesión con Bizarrap y la más reciente junto a Karol G llamada TQM.

Ante eso, Piqué criticó fuertemente a los fans de la colombiana.

“Yo te puedo poner el ejemplo, con el tema que he pasado el año pasado, mi expareja pues es latinoamericana... O sea, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades, miles (...) No me importa nada, no los conozco, es gente que no tiene vida y nunca vas a conocer”, aseguró Piqué.

Luego de repetir que le daba igual lo que la gente opinara sobre él, continuó conversando acerca del “beef”, el cual es una forma de hacer música mediante el rap y que busca generar controversia y hasta cierta provocación a “su rival”.

“Ahora nos dedicamos a tirar el “beef” este, que luego la otra (Shakira) ya, y no quiero entrar pero también es un tema personal, el tema de tirar “beef”, que está muy bien(...) pero luego no pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental a la gente a la que le tiras el “beef”, y quedas muy bien a título ‘Oh, oh oh, la pu@% ama no sé qué, oh oh’. Pero luego no pensamos en la otra persona. ¿Qué tiene que pasar, que alguien se suicide para que digamos ‘Oh, oh, nos hemos pasado’?”.

Esas palabras en las redes sociales fueron interpretadas como que a su ahora novia Clara Chía, la mujer con la que Gerard engañó a Shakira, se vio afectada directamente por las canciones de la colombiana.

Piqué no solo habló de los fans o de Shakira sino que también dijo que España es un país donde no se le puede ver a nadie con éxito.

“Estamos en un país en el cual que si tienes éxito, hay mucha gente que tiene envidia, si eres famoso mucha gente intenta buscarte defectos, problemas etc, si tienes negocios y ganas mucho dinero es porque tienes éxito y si no tienes éxito es porque es un fracasado, es siempre igual”

En aquel momento se interpretó que Shakira tomó la sesión de Bizarrap como una terapia psicológica, tras decir barras como “entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te salpique”.

Y esta vez, parece que fue el turno de Gerard Piqué, pues su compañero Gerard Romero afirmó que ese momento de liberación fue como terapia para el exfutbolista.