Una verdadera joya en lo que a autobiografías de estrellas se refiere Memorias (o My life so far), que en 2005 publicó Jane Fonda sobre su glamorosa y también atribulada vida. El texto tiene de todo: desde la complicada relación con su padre, Henry Fonda, su activismo político, sus controversias y romances. En e-book está disponible solo en su versión original en inglés.