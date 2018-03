“Vivir del humor es la bendición más grande que hay pero también es una gran responsabilidad. No es fácil hacer humor y todavía es más complicado hacer humor familiar y sano, que es lo que yo he venido haciendo, con el compromiso como papá de que los niños no encuentren nada pasado de tono, vulgar o negativo en los shows. Eso ha sido mi compromiso y lo más difícil de este tiempo”, subraya.