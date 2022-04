Rihanna y A$AP Rocky llevan su embarazo en medio de rumores de ‘influencers’ sobre infidelidad

Los cantantes Rihanna y A$AP Rocky son protagonistas en estos días de todo tipo de versiones que ponen en duda su estabilidad como pareja, justo en las semanas previas al nacimiento de su bebé. ¿La razón? Una supuesta infidelidad por parte del rapero con una amiga íntima de ambos: la diseñadora de calzado Amina Muaddi.

El primero en dar cuenta del supuesto engaño de Rocky y Muaddi fue el influencer de moda Louis Pisano quien en su cuenta de Twitter afirmó el jueves 14 de abril que la relación de los cantantes había terminado por causa del engaño del rapero con la diseñadora.

Rihanna y su pareja A$AP Rocky habían informado muy felices que pronto se convertirán en padres. Foto: Archivo.

Después de esta información, distintos medios internacionales han dado cuenta de la situación amorosa de la intérprete de Umbrella, quien tiene en este momento ocho meses de embarazo.

Se decía que el supuesto engaño del rapero con Muaddi sucedió en Los Ángeles, en un lujoso lugar de moda para las celebridades. Empero, solo son datos que usuarios de redes sociales han replicado sin que haya, hasta el momento, ninguna prueba gráfica del hecho, explicó la revista Hola!

Otra de las afirmaciones aún no confirmadas es que la propia Rihanna encontró a su novio con Muaddi juntos y por eso decidió ponerle fin a la relación.

Sin embargo, en las últimas horas dos de los personajes de esta historia han reaccionado. Primero fue Louis Pisano quien ofreció disculpas a los involucrados por haber publicado el tuit diciendo que la pareja había terminado ya que se basó en información que le brindaron terceros y no confirmó su veracidad.

“Anoche (jueves) tomé la tonta decisión de tuitear información que había recibido. No voy a hablar de fuentes, culpar a otros, porque al final del día yo tomé la decisión de redactar ese tuit”, se lee en un texto reciente que publicó en la misma red social, de acuerdo con una nota de El Universal de México.

La diseñadora de calzado Amina Muaddi escribió un mensaje en Instagram sobre los rumores de separación de Rihanna y A$AP Rocky. (Instagram)

“Acepto plenamente las consecuencias de mis acciones y cualquier daño que hayan causado. No tengo excusa para ello. Voy a tomarme un tiempo fuera de Twitter para descubrir cómo puedo comenzar a hacer mejor uso de mis plataformas, ya que me he alejado de usarlas para un trabajo más positivo”, agregó.

Además, la mañana de este sábado 16 de abril la propia Amina Muaddi fue quien habló al respecto por medio de una historia de Instagram. Ella sutilmente negó los señalamientos de que es “la tercera en discordia” en la relación.

La diseñadora definió la noticia como una mentira infundada, vil y como un chisme falso fabricado con una intención maliciosa.

“Tengo que hablar, ya que esto no solo está dirigido a mí, sino que está relacionado con personas a las que tengo un gran respeto y afecto. Mientras Rih continúa viviendo su vida de embarazo serena y mejor vestida y yo vuelvo a mi negocio. ¡Les deseo a todos un hermoso fin de semana de Pascua!”, publicó en Instagram.

A Muaddi, Rihanna y A$AP Rocky los une una amistad de hace varios años. Además, también los negocios son parte de esa relación, ya que la diseñadora ha trabajado para los cantantes.

En el caso de Rihanna y Rocky, ellos comenzaron a ser amigos desde el 2010 pero fue hasta el 2020 fue que confirmaron que eran pareja. En febrero de este 2022 anunciaron que estaban esperando a su primer hijo juntos.