Ricardo Montaner revela que fue el cupido de Camilo y Evaluna

Camilo y Evaluna Montaner son, hoy por hoy, una de las parejas más mediáticas de la farándula latinoamericana. Ambos han construido una carrera musical juntos, que los ha puesto como uno de los referentes del pop en español, pero también en el género urbano, pues la versatilidad de sus composiciones permite que puedan transitar por diferentes ámbitos de la industria.

Se casaron en 2020, no sin antes haber compartido una relación amorosa de más de seis años. En palabras del compositor Ricardo Montaner, padre y suegro de los famosos, fue un amor que se dio muy rápido, pero que terminó siendo leal y sincero.

En conversación con Yordi Rosado, periodista de entretenimiento, el intérprete de Tan enamorados contó algunos detalles hasta ahora desconocidos por la opinión pública sobre los primeros instantes de la relación amorosa entre Camilo Echeverry y su hija, Evaluna.

Ricardo Montaner asegura que Camilo y Evaluna se encontraron gracias a él.

Durante la conversación, comentó que su hija fue quien tuvo la intención de hablarle en un primer momento del artista colombiano, pues habían mantenido algunas conversaciones en línea por varios meses.

”Me dice: ‘papá, podemos aprovechar el viaje, que te quiero poner unos demos de un muchacho con el que estoy hablando’, saliendo no, porque él vivía en Colombia y ella en Estados Unidos. Le digo, ‘claro’. Empezó a poner los demos (...) Me encantaron las canciones”, dijo inicialmente Ricardo.

Ante las peticiones de su hija, el compositor argentino-venezolano fue directo y le preguntó si estaba interesado en Echeverry. Acto seguido, la joven le habría contestado que sí, pero que la distancia era un factor importante que no permitía conocerse mejor.

Y como si el destino quisiera verlos juntos, Montaner debía asistir a un evento promocional de una marca en Bogotá, así que invitó a su hija a que lo acompañara para que pudiera conocer a su enamorado.

”Llegamos a Bogotá, estaba Camilo esperando en el aeropuerto. No tenía tan bien peinados los bigotes, pero los tenía. Esa noche cenamos juntos y me cayó extraordinariamente bien, pero aún no eran novios”, dijo.

”Me voy a dormir y al otro día me encuentro con Eva y me dice: ‘Papi, me pidió que fuera su novia y somos novios desde anoche’”, agregó.