Reconocida actriz de X-Men diagnosticada con cáncer de mama

La actriz estadounidense Olivia Munn , reconocida por su participación en X-Men, fue diagnosticada con cáncer de mama, según reveló en sus redes sociales.

Olivia Munn interpretó participó en la película X-Men: Apocalipsis (2016).

En su publicación de Instagram, Munn compartió este martes su testimonio de lucha contra la enfermedad. Según la intérprete de 43 años, se encuentra en el proceso de recuperación.

“Espero que al compartir esto ayude a otros a encontrar consuelo, inspiración y apoyo en su propio viaje. No habría descubierto mi cáncer hasta dentro de un año (2025), en mi próxima mamografía programada, si no fuera por mi obstetra y ginecólogo, el Dr. Thais Aliabadi, quien decidió calcular mi puntuación de riesgo de cáncer de mama. El hecho de que lo hiciera me salvó la vida”, escribió en su cuenta de Instagram.

En mayo del 2023, la actriz de Marvel se sometió a una doble operación para eliminar todo riesgo de padecer cáncer de mama. Sin embargo, Munn se considera muy afortunada.

LEA MÁS: Crítica de cine: X-Men: Apocalipsis, cada cual con su rollo

“Pasé de sentirme completamente bien un día a despertarme en una cama de hospital después de una cirugía de diez horas al día siguiente”, agregó.

La actriz expresó su gratitud por detectar a tiempo el problema de salud, lo que le permitió tener opciones para abordarlo. Ella desea que todas las mujeres tengan la misma oportunidad si alguna vez se encuentran en una situación similar. Por eso, recomendó a otras mujeres que hablen con sus médicos para calcular su riesgo de cáncer de mama. Si ese riesgo es mayor al 20%, es importante que se realicen mamografías y resonancias magnéticas de mama cada año a partir de los 30 años.

Olivia Munn, actriz de X-Men, contó a sus seguidores que espera que su testimonio ayude a otros a encontrar consuelo e inspiración.

Olivia Munn interpretó el papel de Psylocke, un personaje mutante en la película X-Men: Apocalipsis (2016). Psylocke es un personaje con habilidades telepáticas y telequinéticas, además de ser una experta en artes marciales.

LEA MÁS: Vea el tráiler de ‘X-Men ‘97′, la animación que revivirá la recordada serie de los 90 en Disney+

Adicionalmente, participó en otras producciones cinematográficas como Violet, The Gateway, Líbranos del mal, El depredador, Magic Mike, entre otras. Además de su carrera como actriz, Munn es modelo y apareció en diversas revistas y campañas publicitarias.

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.