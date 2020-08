—En Venezuela era normal el reconocimiento, la foto, el autógrafo. Todo empezó a ser complicado cuando comencé a ver demasiada gente sobre mí. Me sentía ahogada. Yo era bastante retraída, tímida, muy disciplinada. La notoriedad se me hizo difícil de llevar, sobre todo en Estados Unidos y en España, donde los paparazzi me perseguían día y noche. Robaban mi vida para vivir de eso. Empecé a leer y a escuchar cosas de mí que no eran ciertas. Gente que por aparecer en una portada hablaba mal de mí, gente con una necesidad de llamar la atención. No fue fácil, claro que no. Yo tenía apenas 25 años. La fama es una gran farsante, te lleva al cielo, pero luego te muestra la mezquindad y la maldad del ser humano. Pero no dejo de estar agradecida por todo lo vivido.