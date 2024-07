¿Qué pasó con Ángela Ponce, primera mujer trans en competir en Miss Universo?

Convertirse en Miss Universe España 2018 fue una meta cumplida, pero recorrer la pasarela del Miss Universo en ese mismo año fue un sueño para Ángela Ponce.

La modelo dio mucho de qué hablar, pues se convirtió en la primera mujer trans en participar en el afamado certamen de belleza mundial. Si bien no ganó, logró romper una barrera y abrir el camino para que otras mujeres trans aspiraran a la codiciada corona.

Desde entonces, la vida de Ángela ha cambiado y ha logrado abrirse camino en su natal España, donde es un ícono de la comunidad LGBTIQ+ y se ha catapultado como defensora de los derechos de las personas transgénero.

Ángela Ponce es una fiel defensora de los derechos de las personas trans. (Captura Instagram )

“De lo que más orgullosa me siento es de haber alcanzado un nivel de aceptación en mi vida y conmigo misma que yo jamás pensé que lograría, la verdad. Porque al final, yo creo que cualquier ser humano, simplemente a lo que aspira, consciente o inconscientemente, al final es alcanzar esa paz y esa aceptación contigo mismo”, dijo en una reciente entrevista con elDiario.es.

Ángela Ponce tiene 33 años y es oriunda de Sevilla, España. Desde que participó en el Miss Universo, se le abrieron las puertas no solo para trabajar como creadora de contenido y embajadora de diferentes marcas como Dior y Pantene, sino también en el mundo del modelaje y la actuación.

Por ejemplo, en el 2020 obtuvo un papel en la serie Veneno de Atresplayer Premium, una producción que se realizó en memoria de Cristina Ortiz, una de las mujeres trans más populares de España. En la serie, Ángela interpretó a Juani Ruiz.

Además, también en ese año, fue parte del video musical A veces bien y a veces mal, luego de recibir una invitación de Ricky Martin para viajar a Puerto Rico para participar en la producción, que fue dirigida por la fotógrafa costarricense Daniela Vesco.

Además, la popularidad de Ángela y su trabajo la llevaron a ganar el Premio Glamour Mujeres del Año 2018 y el Premio Cosmopolitan Icono 2019. Hoy en día, ya tiene nuevos proyectos en mente.

Ángela Ponce ganó el Premio Glamour Mujeres del Año 2018 y el Premio Cosmopolitan Icono 2019. (Captura Instagram )

“Es verdad que a nivel personal he conseguido mucho y hoy mis sueños son más profesionales. El que más me ronda últimamente es sacar mi propio libro para que podáis conocer a la Ángela de 3 años, de 18 y de 30. Mucha gente cree que me conoce, pero conocen a la Ángela Ponce de Miss Universo, y a mí me gustaría contar mis vivencias como justicia conmigo misma y para que el mundo conozca a Ángela”, dijo a elDiario.es.

Según explicó esa mujer que ganó Miss Universo España llegó ahí “gracias a una pequeña Ángela”.

“Quiero que sirva para muchas personas. Es decir, escribir mi historia a modo de manual de cómo yo lo logré. Creo que la diferencia de mi historia con respecto a otras es precisamente que a mí mis papás sí me apoyaron. Y quiero que las personas que conocen a Ángela conozcan a Ángela y cómo llegó a ser la Ángela Ponce que el mundo conoce”, afirmó.