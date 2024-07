Príncipe William protagonizará nueva docuserie

El príncipe William protagonizará una nueva docuserie de dos partes que sigue su trabajo con la iniciativa Homewards, enfocada en personas sin hogar. El programa, titulado Prince William: We Can End Homelessness, se transmitirá en Gran Bretaña en setiembre.

La docuserie muestra una visión detallada del trabajo de William con Homewards, lanzada en junio del 2023 con el objetivo de reducir el sinhogarismo a un problema “raro, breve e irrepetible”. Esta no es la primera incursión del príncipe en documentales. En 2010, participó en El África del Príncipe Guillermo, centrado en su viaje a Botsuana y su trabajo con la organización benéfica Tusk. Además, en 2020 protagonizó Prince William: A Planet For Us All.

El nuevo programa sigue a William durante el lanzamiento de Homewards en seis áreas clave de Gran Bretaña. La serie destaca a las personas sin hogar y los desafíos que enfrentan, mostrando el compromiso de la Fundación Real, que desarrolló un programa de cinco años para apoyar estas comunidades con recursos y experiencia.

Según el medio Newsweek, William reconoció que su dedicación a este tema social se inspira en su madre, la princesa Diana, quien apoyó activamente a personas sin hogar. Diana fue patrocinadora de varias organizaciones benéficas, como Centrepoint en Londres, Inglaterra, que William apadrina desde 2005.

Dirigida por el ganador del BAFTA Leo Burley y encargada por ITV, la docuserie narra historias conmovedoras de personas enfrentando la falta de vivienda en diferentes partes del Reino Unido. Amanda Berry, directora ejecutiva de la Fundación Real, destacó al medio ya citado que la televisión puede cambiar corazones y mentes, subrayando la importancia de compartir estas realidades para inspirar acciones.

Aunque aún no se ha anunciado una fecha exacta de emisión, se espera que el programa salga al aire en setiembre.

William no es el único miembro de la realeza en utilizar la televisión para el bien social. Su hermano Harry y Meghan Markle han producido documentales a través de su compañía Archewell Productions, incluyendo Harry & Meghan (2022), Live to Lead (2022) y Heart of Invictus (2023). Tienen otros proyectos en desarrollo, como uno sobre el polo internacional y un programa curado por Meghan.