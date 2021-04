“He conocido a Enrique muchas veces y he llegado a conocer su personaje. Es un tipo impetuoso, actúa sobre la base de sus emociones. Recuerdo cuando estaba cubriendo la despedida de soltero de Peter Phillips, en 2008, y primero les expliqué a los hermanos, cuando los vi, que no me interpondría en su camino y que me pondría en contacto con ellos sobre el artículo que publicaría.