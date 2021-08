Príncipe Carlos estaría aterrado por la denuncia de abuso sexual contra su hermano Andrés

El príncipe Carlos (derecha) se encuentra muy preocupado por el desenlace que tendrá la denuncia por abuso sexual en contra de su hermano, el príncipe Andrés (centro), en un hecho que supuestamente aconteció debido a su ligamen con el fallecido Jeffrey Epstein. Foto: AFP

Mientras la monarquía británica intenta proyectar calma en medio de la denuncia por abuso sexual que Virginia Giuffre presentó en contra del príncipe Andrés, su hermano mayor y heredero al trono, el príncipe Carlos, estaría muy alterado por el caso.

El lunes se conoció una noticia que hace temblar a la corona: el príncipe Andrés fue demandado por la mujer que asegura haber sido víctima de trata de personas con fines sexuales, en una organización que supuestamente lideraba el difunto Jeffrey Epstein.

Sin embargo, Carlos sería quien más está sufriendo las consecuencias por la causa judicial contra su hermano. Según informaron fuentes cercanas al príncipe de Gales, al heredero al trono le preocupa la devastadora opinión pública en torno a la reputación de la corona.

Giuffre presentó una demanda civil ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos, en Manhattan, contra el príncipe Andrés. Lo acusó de “violación en primer grado”, agresión sexual y abuso sexual. Pasaron más de tres días desde que inició el proceso legal y, todavía, no hubo ninguna respuesta por parte del hijo de la reina Isabel, quien se encuentra completamente desplazado y suspendido de sus funciones reales.

La mujer asegura que los hechos ocurrieron dos décadas atrás, cuando ella tenía 17 años, en la casa londinense de Ghislaine Maxwell, exsocia y pareja de Epstein, a quien señala como la cómplice del fallecido millonario. Cabe recordar que Epstein fue encontrado muerto en su celda en agosto de 2019, tras ser encarcelado por promover una extensa red de tráfico sexual.

Mientras el departamento de policía de Londres vuelve a revisar sus archivos, una fuente cercana al príncipe Carlos le contó a The Times cuán afectada se encuentra la familia real. “El príncipe Carlos cree que su hermano nunca volverá a la vida pública y ha expresado su preocupación por el manejo de la última crisis legal del duque de York, ya que siente que podría eclipsar el histórico Jubileo de Platino de la Reina”, aseguraron.

[ Familia real envuelta en otro escándalo: denuncian al príncipe Andrés por abuso sexual ]

“Carlos ama a su hermano y tiene la capacidad de sentir empatía por él, pero presiente que esto será un daño indeseable para la reputación de la institución”, agregaron. En este sentido, informaron que desde hace mucho tiempo el primogénito de la reina llegó a la conclusión de que “se trata de un problema irresoluble”.

Desde el periódico británico Daily Mail también señalaron que el príncipe Carlos y su hijo mayor, el príncipe William, tienen dudas sobre la forma en que Andrés y su equipo legal trataron las acusaciones. Aunque anteriormente se encargó de negar cualquier delito y mantuvo firmemente su inocencia, la ausencia de una respuesta oficial a las nuevas acusaciones inquieta a la corona.

Virginia Giuffre asegura que fue víctima de tráfico humano como parte de la red de prostitución que, en apariencia, lideraba el difunto Jeffrey Epstein. Archivo / AFP (HO/AFP)

“No emitir una declaración, reiterando o ampliando su negación, puede funcionar en un sentido legal restringido, pero en el tribunal de la opinión pública su reputación está siendo destrozada”, recalcaron desde el diario.

En medio del escándalo, el hijo favorito de la reina Isabel II se refugia en el Castillo de Balmoral, junto a la monarca. Aunque no manifestó ningún comentario sobre la demanda legal interpuesta, negó previamente todas las acusaciones hechas en su contra por Giuffre.

“No sucedió. Desde luego puedo decirle categóricamente que eso nunca sucedió. No recuerdo haber visto nunca a esta mujer”, dijo en 2019 respecto de la presunta víctima, durante una entrevista en el programa Newsnight de la BBC.

Testigo clave

Según publicó The New York Post, un hombre que trabajó por años para Epstein asegura haber visto cómo el príncipe Andrés tocaba de manera indebida a la joven Virginia, cerca de la piscina de la isla privada de Epstein.

El sujeto -identificado como Steve Scully, de 71 años- estaría dispuesto a testificar. Él trabajó durante seis años en el departamento de Telecomunicaciones para Epstein.

“Si los abogados de Virginia me llaman, definitivamente hablaría con ellos y les daría mi declaración bajo juramente contándoles lo que vi”, le dio Scully al medio.

[ El príncipe Andrés celebra 60 años envuelto en un escándalo que estremece los cimientos de la corona británica ]

Asimismo, Scully agregó que la verdad no se puede cambiar. “No tengo duda en mi mente que vi al príncipe Andrés y a Virginia juntos y, sin duda, no hay forma de que él no se acuerde del incidente. Debería sincerarse”.

Según la versión del sujeto, él recuerda haber visto como Andrés “se le arrimaba y restregaba” a la joven Giuffre en la piscina de la mansión, entre los años 2001 y 2004.