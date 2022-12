Por partida doble, Alejandro Fernández celebró el cumpleaños 25 de sus gemelas

Alejandro Fernández celebró el cumpleaños de América y Camila, sus hijas gemelas, por su cumpleaños veinticinco, con una gran fiesta que se llevó a cabo el viernes pasado, en la que contaron con la compañía de su madre, América Guirnat, y su abuelita, Doña Cuquita, y algunas figuras del medio artístico.

América y Camila cumplieron 25 años el pasado 30 de noviembre, sin embargo, la familia de las jóvenes prefirió esperar al 2 de diciembre, que cayó viernes, para reunirse y organizar una fiesta a propósito del aniversario de las gemelas, producto de la relación entre “El potrillo” y América Guirnat.

Para la celebración de su cumpleaños, las gemelas vistieron un par de vestidos plateados que brillan en consonancia de la noche estrellada, pues la fiesta se llevó a cabo al aire libre, pero no fueron las únicas que optaron por atuendos brillantes, pues las amigas que las acompañaban también vistieron acorde a América y Camila; hasta el pastel de cada una de ellas eran de este mismo color.

Además, los aperitivos de la fiesta de temática plateada fueron pizzas a la leña, pues las festejadas presumieron fotos de cuando la comida estaba horneándose.

Nos enteramos de la fiesta de las jóvenes, gracias a las redes sociales de familiares y amistades que las acompañaron durante su festejo. Uno de los más activos, al momento de compartir fotografías e historias de la fiesta, fue nada más y nada menos que el padre de las gemelas, Alejandro Fernández, uno de los que lució más contento cuando de posar a la cámara se trató que, sin soltar su trago, se retrató al lado de sus hijas.

El cantante Alejandro Fernández festejó con sus hijas América y Camila la llegada de ellas a sus 25 años. Fotografía: El Universal

Y aunque el cantante de “Tantita pena” estuvo presente en dicha celebración, desde el miércoles recurrió a sus redes sociales para dedicar un conmovedor mensaje a América y Camila, en el que hizo un recorrido por algunos de los momentos más memorables que ha vivido a lado de sus hijas, a las cuales denominó como una bendición dentro de su vida; Fernández se volvió padre de las gemelas cuando tenía 26 años.

“Siempre he pensado que todas las bendiciones llegan acompañadas, y ustedes dos no podrían ser más prueba de ello. Gracias por la doble magia de mi vida. No podría estar más orgulloso de las mujeres tan maravillosas y chingonas que son. ¡Las amo con todo mi corazón!”, escribió en su cuenta de Instagram.

A su vez, América Guirnat, también escribió una dedicatoria para las jóvenes por el día de su cumpleaños, compartiendo algunos pormenores del día en que llegaron a este mundo, pues pese a que las esperaba con grandes ansias, el parto se complicó a tal grado que la vida tanto de ella como de las gemelas estuvo el peligro, tal como recordó con estas palabras:

“Esta mañana recordaba cómo hace 25 años mi día comenzó como una pesadilla. Yo con preclamsia, la cesárea se tenía que adelantar. Corría peligro la vida de las tres. A la 1:55 pm nació Camila y a la 1:56 pm América. Aunque estaban muy delicadas mi día terminó feliz por estar vivas las tres”, relató y a continuación precisó que, desde ese día a hoy, disfruta del gran regalo en que se convirtieron sus hijas.

Algunas de las personalidades famosas que se presentaron en la fiesta fueron Fernanda Castro y Mario Cuevas, “La garra”, aunque –definitivamente- la invitada más especial de la noche fue Cayetana, la hija de Camila y Francisco Barba, que pasó la velada, casi todo el tiempo, en compañía de su abuelo Alejandro. La presencia de Doña Cuquita también fue documentada por quienes tomaron fotografías a lo largo de la noche.

Este fue, además, el primer cumpleaños que América y Camila pasan desde que falleció su abuelo, Vicente Fernández, pues el cantante murió el 12 de diciembre del 2021, aunque ese año no pudo celebrarlo con sus nietas, debido a que había sido hospitalizado y permanecía internado desde meses atrás.

