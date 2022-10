Alejandro Fernández cambia de ‘look’ sin importarle las críticas

De una cara limpia, un cabello sin canas y cejas muy acentuadas, a una cabellera larga y blanca. Así ha cambiado el popular cantante Alejandro Fernández, quien no hace caso de la crítica por sus llamativos looks que tanto dan que hablar en los últimos tiempos.

El Potrillo siempre se ha mostrado muy versátil cuando se trata de su apariencia y ha ido desde lo más sobrio hasta lo más atrevido.

A sus 51 años y con dos nietos, el hijo de Vicente Fernández aparece en sus shows y en sus redes como le da la gana, y las críticas sobre su aspecto parecen no importarle; a veces se ha dado el tiempo de responder y en otras ocasiones ha preferido mantener silencio, eso sí, las fotos que son foco de crítica no las borra de sus redes.

En el 2002 Alejandro Fernández lucía su barba. (Archivo El Universal/GDA/México)

Alejandro Fernández lucía su cabellera negra y larga en el 2005. (Archivo El Universal/GDA/México)

Un look más atrevido

La cabellera larga y canosa se ha hecho una constante en el look de Alejandro de los últimos años, así como lentes y camisas coloridas que para muchos han rejuvenecido al intérprete de Me dediqué a perderte; aunque a otros no les encanta esta apariencia más metrosexual.

Hay cibernautas que siguen añorando la imagen más sobria de los inicios del Potrillo, mientras otros fans aplauden que El Potrillo se atreva a experimentar con ropa, accesorios y estilos de cabello, como se ve a continuación.

Alejandro Fernández dio mucho de qué hablar con esta fotografía publicada en agosto. (Archivo El Universal/GDA/México)

El Potrillo luce sus canas con mucho orgullo. (Archivo El Universal/GDA/México)

