Poncho Herrera vuelve a sincerarse sobre RBD: ‘No vimos ni un solo peso’

Poncho Herrera, quien interpretó a 'Miguel' en la telenovela 'Rebelde', no participará en el reencuentro de la agrupación musical. (El Universal de México)

A sus 39 años, el actor Poncho Herrera logró ser reconocido no solo por su papel de “Miguel” en la telenovela Rebelde, sino por interpretaciones mucho más desgarradoras en películas y series de talla internacional. De hecho, el director Luis Estrada lo llamó para su filme ¡Que Viva México!, descrito como una sátira política y social, que se estrenó este 23 de marzo.

Precisamente, para promocionar el nuevo proyecto, el actor acudió a una entrevista con el diario El País de España, donde se refirió a la controversia por no participar en el regreso de RBD, agrupación que se reunió después de 15 años y hará una gira en noviembre.

Según él, no se avergüenza de su pasado, por el contrario: “Mi pasado me hace la persona que soy en este momento y miro al pasado con mucho cariño, con mucha humildad y con mucho agradecimiento”. Pero está tan feliz con sus proyectos actuales que prefiere quedarse así.

Aclaró que no hubo discusiones de dinero y que no se trata de eso, pero que sí es cierto que cuando se rodó la novela todos los integrantes cedieron los derechos de sus personajes y las ganancias no les sumaban a ellos.

En sus palabras: “Nosotros no vimos ni un solo peso. Tenía 23 o 24 años y veía la cara de mis compañeros y mi cara en todos los aparadores vendiendo galletas, chicles, jugos, cuadernos, tenis, lápices y nada. La televisora dueña de este proyecto no fue justa”.

Puso el ejemplo de una vez que llenaron un recinto de 63.000 personas en Los Ángeles y solo recibió $1.000. Por último, recordó el cariño que le tiene a sus excompañeros: “Nosotros seis estuvimos ahí en momentos duros, en momentos alegres y momentos difíciles como cuando fue lo de Brasil”, dijo, haciendo referencia a la muerte de tres de sus fanáticos en una firma de autógrafos, evento que a día de hoy todavía representa un trauma.

Eso es lo que hace que hoy en día pueda alegrarse de los éxitos de Dulce María, Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann.

