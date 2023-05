Poncho Herrera lanza otro dardo a RBD: ‘quiero hacer un reencuentro real, de seis amigos’

Poncho Herrera no niega el amor que siente por sus excompañeros de RBD, sin embargo, para él el verdadero reencuentro que debe existir con Anahí, Dulce María, Maite, Christopher y Christian es como el que coordinarían un grupo de viejos amigos que se ven por el gusto de volver a saber de sus vidas y no para emprender una gira musical, por lo que reveló que —a diferencia de lo que muchas personas piensan— sí sostuvo una reunión íntima con los integrantes de la agrupación.

Antes de cantante o actor, Herrera soñó con ser aviador; sin embargo, cuando tomó un taller de teatro en la escuela el destino de sus días dio un giro por completo, debido a que a raíz de ese curso obtuvo su primera participación en cine, nada más y nada menos que Amarte duele y, sin querer, llegó al mundo de las telenovelas, aunque reconoce que sus proyectos en la pantalla chica llegaron a su vida como un mero entretenimiento.

Durante una entrevista con Roberto Mtz en su podcast Creativo, el actor quiso aclarar que para él RBD sigue siendo un proyecto importante, pues mucho se dijo que se siente avergonzado por haber participado en ese proyecto: “Le tengo un agradecimiento total, pero yo quería hacer otro tipo de proyectos, me quería enfocar a la actuación que era lo que me gustaba”.

El actor reconoció que RBD seguirá siendo un proyecto importante con su regreso a los escenarios, sin embargo, destacó que el hecho de que él no vaya a formar parte de este reencuentro no significa que no sienta afecto por sus excompañeros, pues él también tuvo la iniciativa de volverse a frecuentar, ya que son cinco personas con las que se compartió cuatro años de su vida.

“Yo, alguna vez, en 2019, dije: ‘Tengo ganas de verlos, de que convivamos todos juntos, y que no nos quieran juntar para hacer una gira, para hacer un disco, eso ya, hacer un reencuentro real, de seis amigos que se ven, que se hablan’”, expresó.

Para Poncho ese fue el verdadero reencuentro y el momento que atesorara con su memoria, pues para él no tiene importancia los reencuentros organizados para obtener un tipo de negocio.

En el taller de teatro que tomó, como actividad extracurricular de la escuela, también estaban inscritos José María de Tavira y Ximena Sariñana, quien al acabar el taller se acercó con todos sus compañeras y compañeros y los invitó a hacer un casting para participar en la película que su padre Fernando estaba a punto de filmar, cuyo nombre era Romance en la playa y que luego fue titulada como Amarte duele, contó a Creativo.

En esa cinta participó como actor, el productor de telenovelas Pedro Damián y, al conocer a Poncho, le preguntó si no le interesaría aparecer en una telenovela, pues estaba a punto de producir Clase 406, a lo que el actor contestó que sí, pues sabía que tras acabar las grabaciones del proyecto, se iría a Estados Unidos a estudiar aviación, sin embargo, sus planes se vieron completamente trastocados cuando el productor le hizo una nueva propuesta.

Damián le propuso que participara en Rebelde, pero el actor ya tenía muchos deseos de seguir con su proyecto de vida para convertirse en aviador, sin embargo, aceptó y espero ocho meses para comenzar con las grabaciones de esa telenovela, sin embargo, reconoce que, cuando el productor le dijo que sería un programa musicalizado porque crearía una banda, él actor no se sintió muy convencido, pues no se consideraba cantante, por lo que Pedro le prometió que sólo grabarían tres discos.

Ante el éxito de la telenovela y la agrupación, Poncho dejó atrás su sueño de dedicarse a la aviación; no obstante, reconoce que fue “increíble” ya que conoció muchos países y vivió experiencias únicas como conocer al presidente brasileño, aunque reconoció que le hubiera gustado ser más maduro para haber tenido más visión a la hora de firmar los contratos, debido a que tanto él, como los otros integrantes de la banda, tuvieron que trabajar por jornadas extenuantes por un año y medio.

