Paul Rudd es el hombre más sexi, según la revista ‘People’

Paul Rudd fue elegido por la revista People como el hombre vivo más sexi de este 2021, el actor de 52 años se tomó con muy buen humor la designación que lo ubica en una exclusiva lista en la que también han figurado intérpretes como Brad Pitt, George Clooney, Adam Levine, Channing Tatum y Michael B. Jordan. “Espero que finalmente me inviten a unas de esas cenas sexis”, dijo Rudd a la revista.

“Tengo la suficiente consciencia para saber que cuando la gente se entere de que me eligieron para esto dirán: ‘¿Qué?’ Esto no es falsa humildad. Hay muchas personas que deberían tener esto antes que yo”, agregó el intérprete quien a lo largo de su carrera ha realizado papeles tanto para el cine como para la televisión.

La trayectoria de Rudd incluye títulos como Clueless, Friends, The Cider House Rules, Wet Hot American Summer, Anchorman, The 40-Year-Old Virgin, Knocked Up, Olvidando a Sarah Marshall, I Love You, Man, Parks and Recreation, The Perks of Be a Wallflower y They Came Together; informó la revista EW.

Rudd aparece actualmente en The Shrink Next Door de AppleTV , además participa en el filme Ghostbusters: Afterlife que se estrenará pronto en cines. El actor tiene un importante papel en el Universo Cinematográfico de Marvel al encarnar a Scott Lang (Ant-Man), personaje que volverá a la pantalla grande con la película Ant-Man and the Wasp: Quantumania que se estrenará en el 2023.

En temas más personales Rudd está casado desde hace 18 años con Julie Yaeger, ellos son padres de Jack (17) y Darby (12). El actor se considera un buen padre y esposo y afirma en la entrevista con People que cuando no está trabajando se dedica completamente a su familia.

Fue su esposa Julie la primera en saber sobre la designación de Rudd como el hombre vivo más sexi del 2021. “Estaba estupefacta, pero fue muy dulce al respecto. Después de soltar algunas risitas y de la conmoción dijo: ‘Oh, lo hicieron bien’, y eso fue muy dulce. Probablemente no estaba diciendo la verdad, pero ¿qué más iba a decir?”, contó Paul a People.

“Me imagino que estaré en muchos más yates. Estoy emocionado de expandir mi vida navegando”, siguió Rudd, bromeando sobre su nuevo título.