Paparazzi demandará a Piqué por supuestas calumnias: ‘Que se lo explique al juez’

Si los problemas a los que Gerard Piqué se enfrentó tras su separación con Shakira y su noviazgo con Clara Chía no han sido suficientes, ahora el exfutbolista podría estar envuelto en un pleito legal, pues un famoso paparazzi español Jordi Martin dijo emprenderá acciones en su contra por, presuntamente, haberlo calumniado.

En una entrevista que concedió al programa Amor y Fuego, Martin advirtió que demandará a Piqué luego de que éste utilizara sus redes sociales para llamarlo “drogadicto”, pues aunque admitió que si presentó un problema de adicciones hace algunos años, ahora está completamente limpio.

“A Piqué le voy a dar un mensaje aquí, ojalá nos vea. Mira Gerard, has hablado en presente y yo hace años que no consumo”, dijo al inicio de su intervención.

Piqué explota contra paparazi que reveló a Shakira su infidelidad con Clara Chía

Martin adelantó que por petición de sus abogados se someterá a un examen toxicológico para corroborar que ya no consume ningún tipo de sustancia y una vez que tenga los resultados el exjugador tendrá que responder ante a un juez: “Como has hablado en presente, mis abogados me han pedido un examen de tóxicos que me lo voy hacer esta semana donde se va a ver que en mi sangre no hay cocaína, ni restos. Te vuelvo a decir, eso lo vas a tener que explicar a un juez. Mis abogados están preparando una demanda y en los próximos días se va a presentar una querella por injurias y calumnias”, agregó.

El fotógrafo también detalló que no es la primera vez que Piqué lo acusa de consumir cualquier cantidad de tóxico, incluso, relató que en una ocasión lo insultó durante uno de los juegos de beisbol de su hijo: “Se acuerdan del día que Shakira se estaba tocando un ojo, que le hizo una peineta (señal con el dedo), ese día Piqué empezó a gritarme: ‘drogadicto’, y Jordi Alba que es amigo mío le dijo: ‘Gerard no te pases que Jordi la ha pasado muy mal en la vida con ese tema”.

Asimismo destacó que las recientes acusaciones que hizo la expareja de Shakira arruinaron su reputación y su credibilidad como comunicador, pues fue señalado por diversos medios: “Es un daño reputacional gravísimo y él no midió las consecuencias”, finalizó.

¿Quién es Jordi Martin? Copiado!

Desde que supo la supuesta infidelidad por parte de Piqué, hay un nombre que sobresalió, el de Jordi Martin, y no es una casualidad el paparazzi se dedicara a seguir de cerca a la ahora expareja durante años.

Martin es un reconocido comunicador español que cobró fama por su labor como fotógrafo e investigador de temas relacionados con el espectáculo; sin embargo cobró presencia internacional por la información que reveló sobre la vida privada de Piqué en los últimos meses.

Entre los programas para los que colabora se encuentran algunos de su país natal como “Socialité” y otros de nivel más internacional como: El gordo y la flaca.

