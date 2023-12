Obituario 2023: De Wálter Ferguson a Álvaro Marenco, la cultura tica estuvo de duelo

El adiós a grandes figuras de las artes y la cultura en nuestro país ha sido un golpe fuerte durante este 2023. En esta nota hacemos un repaso a quienes este año nos dejaron en campos como la música, la literatura, la actuación, el cine, la radio, las artes plásticas y la televisión.

Marco Aguilar Sanabria: El poeta turrialbeño falleció el 3 de enero, a los 79 años. Durante su vida combinó el oficio de escritor con sus conocimientos como técnico en electrónica en un taller que tenía en su terruño.

Fue miembro fundador del Círculo de Poetas de Turrialba junto a Jorge Debravo y Laureano Albán. También fue parte de la Asociación de Autores de Costa Rica. Escribió los libros Raigambres (1961), Cantos para la semana (1962), Emboscada del tiempo (1984) y Tránsito del Sol (1996).

El poeta Marco Aguilar tenía también un taller de electrónica en Turrialba. (Archivo)

Rafa Pérez: Luego de sufrir un infarto y estar enfermo varias semanas, el cantante costarricense Rafa Pérez, considerado como la última gran voz de la época dorada del bolero tico, murió a los 90 años el domingo 8 de enero.

Pérez fue toda una institución en la música nacional. Durante más de 60 años su prodigiosa voz acompañó a bailarines y a románticos. Su camino en el canto comenzó siendo muy joven y aunque no tenía linaje artístico -la familia tenía un negocio de panadería- fueron las canciones las que al final lo conquistaron y con ellas encontró una pasión.

Rafa Pérez dio sus primeros pasos en la música muy joven, cerca de los 12 años ya cantaba. (Archivo)

Fernando López “Kaifás”: El locutor y periodista falleció a los 80 años el martes 31 de enero. Así lo confirmaron personalidades de la radio tica como Norval Calvo y Mariano Grosser, quienes fueron compañeros suyos en los programas La Patada y La Cantaleta. Trabajó en emisoras como Columbia y Radio Victoria. También laboró en la televisión, en Canal 13.

Fernando López 'Kaifás' fue la mano derecha de Parmenio Medina en el programa 'La Patada'. (Facebook)

Yesenia Artavia: La actriz, conocida por interpretar a “Maruja la que embruja” en la serie de Teletica Los enredos de Juan Vainas, falleció la noche del martes 31 de enero luego de permanecer internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), del Hospital México.

La artista era una mujer querida en el medio teatral y televisivo costarricense, así como bien reconocida por el público. Ella logró su sueño de ser actriz a los 21 años y dio vida a personajes en las tablas y en los sets de televisión durante más de 25 años. Los espectadores la observaron como parte del elenco de Los enredos de Juan Vainas y fue célebre por su papel de “la señora que come papaya” en la película El regreso (2011), de Hernán Jiménez.

Yesenia Artavia fue una experimentada actriz. Foto: Archivo.

Álvaro Marenco: Murió el jueves 9 de febrero a los 79 años. Conocido actor y productor costarricense, muy querido entre el gremio artístico por su versatilidad para participar en películas, obras de teatro y anuncios comerciales. Prueba de ello es que, a lo largo de su carrera, formó parte de más de 140 obras de teatro, 60 coreografías y 50 cortometrajes.

Además, fue parte del elenco de cintas como Hombre de fe, El lugar más feliz del mundo, Te presento a mi novio y El baile de la Gacela.

El actor Álvaro Marenco tenía más de 50 años de trayectoria artística. (Mayela Lopez)

Wálter Ferguson: Símbolo y exponente por excelencia del calipso limonense, falleció el sábado 25 de febrero en Cahuita. El legendario músico tenía 103 años y su muerte se dio solo dos días después de que la Asamblea Legislativa lo declarara Ciudadano de Honor de Costa Rica.

Don Walter recibió el Premio Nacional de Cultura Popular en 1992, también otorgado por las máximas instituciones culturales del país. El reconocimiento celebraba los aportes de Gavitt a la música costarricense, especialmente a la limonense, por medio de sus calipsos, que para entonces eran leyendas en muchas otras partes del país.

Walter Ferguson recibió el Premio de Patrimonio Cultural Inmaterial Emilia Prieto Tugores por dedicarse al rescate de los rasgos culturales de la población afrocaribeña. Aquí en su casa en Cahuita, en el 2018. Foto: Archivo.

Gerardo Zamora: El periodista, quien se dio a conocer en Telenoticias de canal 7 y trabajó en la Universidad Nacional (UNA), falleció la noche del miércoles 5 abril, a los 46 años, a causa de un paro cardíaco. Zamora padecía desde hace tres años de un tumor meningioma en su ojo derecho —una masa benigna—, que en su caso, se había vuelto a formar en reiteradas ocasiones.

Zamora, esposo de la también comunicadora Ginnés Rodríguez, siempre mostró un enorme amor por su familia, gran fe en Dios y cantaba en el coro Laus Deo.

El periodista Gerardo Zamora siempre tuvo una palabra de ánimo para quienes seguían su situación de salud. Foto: Archivo.

Inés Sánchez de Revuelta: La sempiterna dama de la televisión nacional murió el viernes 7 de abril, a los 91 años, luego de pasar varios días hospitalizada por un “quebranto de salud”.

Empezó su trayectoria en la radio cubana, donde aprendió locución, y en Costa Rica trabajó para Radio Monumental. Su casa por excelencia fue la televisión, donde hizo yunta con Santiago Ferrando al frente de Las estrellas se reúnen. El programa Teleclub, del cual fue siempre su presentadora, empezó porque a su criterio no había un espacio para las mujeres y la familia que las educara y les permitiera conocer temas importantes de la salud, la ciencia y otras culturas, según lo explicaba doña Inés.

Doña Inés Sánchez mantuvo su alegría y sencillez a lo largo de su carrera en la televisión. (Alonso Tenorio)

Julián Figueroa: Hijo de la actriz y cantante costarricense Maribel Guardia y del cantante mexicano Joan Sebastian, falleció a los 27 años el domingo 9 de abril. El también cantante fue hallado sin vida en una casa de la colonia Jardines del Pedregal, en la Ciudad de México.

Figueroa fue conocido por temas como No me importa, Te esperaré y Si me quieres. En la actuación, trabajó en el cine y la televisión. Su último papel fue en la telenovela Mi camino es amarte.

Julián Figueroa fue el único hijo de la costarricense Maribel Guardia. Foto: Archivo.

Mauricio Valenciano: Músico de la histórica banda costarricense Los Hicsos, falleció el miércoles 14 de junio, a los 61 años.

El bajista costarricense Mauricio Valenciano tenía 61 años. Se había recuperado de un derrame cerebral, pero tuvo una recaída. (Facebook)

Evangelista Blanco: El hombre cuyas manos labraron los arcos del parque de Zarcero y dieron vida al mono, al elefante y a la carreta con bueyes de ciprés que se lucen en el lugar falleció el martes 27 de junio, a los 84 años.

Don ‘Lista’, como era conocido en el pueblo, ganó el Premio Nacional de Cultura Popular el 20 de enero del 2014, según anunció el Ministerio de Cultura y Juventud gracias a su trabajo que llegó a adornar con 100 figuras suyas el parque donde, todos los días, pasan ticos y extranjeros a tomarse fotografías y recorrer sus arcos.

Evangelista Blanco Brenes, ganador del Premio de Cultura Popular en el 2014, inició su trabajo como jardinero en Zarcero en 1971. (Jorge Navarro )

José Kawas: El humorista costarricense murió el sábado 15 de julio a los 47 años, luego de luchar contra el cáncer desde el 2022 y de recibir un último diagnóstico de la aparición de tumores en el hígado.

A Kawas la gente lo conoció como locutor y humorista, en especial por personificar al empedernido liguista Milton Crawford y por hacer a Chito Pitt en el programa radiofónico El manicomio de la risa.

El humorista José Kawas y sus personajes Milton Crowford y Chito Pitt. Foto: Archivo.

Gonzalo Montero: Promotor incansable del cine en Costa Rica, falleció el 29 de agosto. Montero, de 57 años, siempre fue reconocido como un hombre trabajador, humilde y alejado de los reflectores.

Dentro de sus muchos proyectos destaca Mi Butaca Cine Club, una organización que efectuó, desde el 2011, proyecciones de películas acompañadas de comentarios por especialistas, así como funciones musicalizadas con piano en vivo y con actores invitados. Este club ha tenido varias sedes, como Plaza Mayor y Sala Garbo.

Gonzalo Montero Trejos fue un gran fan de Charles Chaplin. En constantes ocasiones aseguró que era su cineasta favorito. Foto: Archivo

Roberto Moscoa: El músico, que formó parte de la alineación del grupo nacional Marfil durante dos décadas, falleció el sábado 2 de setiembre. El trompetista de 67 años había padecido problemas en su salud desde hacía algún tiempo.

Los compañeros de Marfil recordaron a Roberto Moscoa como un músico versátil. (Tomada de Facebook)

Patricia Howell: La destacada cineasta costarricense, pionera en la industria cinematográfica del país, falleció el 4 de setiembre, debido a un deterioro en su salud. Con una carrera cinematográfica que abarcó más de cuatro décadas, Howell dejó una profunda huella en el ámbito del cine y la cultura.

Su papel pionero la convirtió en una figura influyente que exploró temas subversivos y denuncias sociales a través de sus filmes. Entre sus obras más destacadas se encuentran Dos veces mujer (documental de 1982) e Íntima raíz (mediometraje de ficción de 1985), producciones que abordaron problemáticas desde la perspectiva de género y desafiaron convenciones establecidas.

La directora Patricia Howell siempre fue reconocida por su trato amable y su gentileza en el set de grabación. (Lilliam Arce)

Rafael Ángel Felo García: Reconocido como uno de los artistas plásticos más relevantes de Costa Rica, falleció este el 2 de diciembre. Don Felo, quien en el 2009 recibió el Premio Nacional de Cultura Magón por su carrera como pintor, arquitecto y promotor cultural, murió a los 95 años.

En su carrera, García hizo casi 40 exposiciones individuales y participó en 85 muestras colectivas.

Rafael Ángel "Felo" García sintió una pasión muy fuerte por el arte desde muy pequeño. El artista había contado que pintaba en las paredes de su casa cuando era niño. (Jorge Navarro Trejos)

Marcelle Taylor Brown: Profesora de Español, exdiputada limonense y Ciudadana de Honor, falleció el jueves 14 de diciembre, a los 90 años. Se destacó como una lideresa cultural en su provincia natal y por su lucha y la defensa del legado afrocostarricense en todo el país.

En el 2017 ingresó a la Galería de las Mujeres por su contribución a la defensa, rescate y fortalecimiento de la cultura afrocaribeña del país y por sus luchas a favor de la inclusión de las mujeres y las niñas limonenses en la educación, la cultura, el deporte y la política.

El 23 de agosto, Marcelle Taylor recibió la distinción como Ciudadana de Honor, que le confirió la Asamblea Legislativa. (MAYELA LOPEZ)

Virgilio Mora: Autor de obras como Cachaza y Memorias de un psiquiatra, falleció a los 88 años, en Nueva York. Su literatura trataba acerca de la realidad como él la veía. Su intención no era ser polémico, aunque lo lograba a menudo.