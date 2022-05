Nodal vs. Belinda: hasta la abuelita del cantante se metió en el pleito

Mensajes van, mensajes vienen y el pleito en redes sociales que se armó desde que el cantante Christian Nodal dijera en Twitter que la mamá de su exnovia Belinda le sacaba dinero, ha ido en aumento. Ahora es la señora Elena Silvia Jiménez, abuela del intérprete de Botella tras botella la que se sumó para defender a su nieto.

Esta semana trascendió que Nodal publicó unos mensajes en su cuenta de Twitter en los que expuso que Belinda le pedía dinero para arreglarse los dientes, junto a la captura de dichos mensajes, el artista escribió: “20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar se acabó todo”, haciendo referencia a la mamá de la artista, Belinda Schüll.

El amor de Belinda y Christian Nodal fue corto, pero apasionado. Se separaron poco tiempo después de haberse comprometido en matrimonio. Foto: Archivo

Luego siguieron los mensajes tanto de fans de ambos cantantes, como de la propia mamá de la también actriz. En uno de ellos un internauta calificó a Nodal como “naco”, a lo que la mamá de Belinda respondió afirmativamente.

Pero ahora, el pleito ya se salió de la expareja y la suegra, también se metieron en el enredo la abuela y la mamá de Nodal.

“Y para todas y todos los que piensan que es naco porque no es de ojo azul y tez blanca, señoras, están equivocadas. Hay lobos con piel de cordero y esas son finas vividoras que en mi tierra se les llama p...as a quien va de hombre en hombre. Ah, se me olvidaba que es blanca con ojo azul. Perdón, disculpen ustedes”, escribió la señora en su Facebook. Aunque no dijo nombres, todo apunta a que se refiere a Belinda.

Por su parte, Christy, madre de Nodal, escribió en Instagram: “No es necesario mostrar belleza a los ciegos ni decir verdades a los sordos... Basta con no mentir al que te escucha ni decepcionar al que confió en ti. Las palabras conquistan temporalmente... Pero los hechos... esos sí nos ganan o nos pierden para siempre”.