Nicki Nicole niega romance con Peso Pluma: ‘Los amigos se agarran de la mano’

La cantante argentina recibió críticas el miércoles pasado después de sus declaraciones en el canal de YouTube el Podcast El Despelote, donde negó y habló sobre su supuesto romance con el líder de los corridos tumbados, Peso Pluma.

La rapera causó la furia de los fans de Hassan Emilio Kabande Laija conocido como Peso Pluma, ya que durante la entrevista dejó en claro cuál es su relación con el intérprete de “La bebé”.

Contrario a lo que se especulaba, la artista indicó que sólo eran amigos. “Nos estamos conociendo... los amigos se agarran de la mano, ¿no?, te doy una mano y se ayudan”, dijo. Y a modo de broma comparó a Peso Pluma con una bolsa y un perro.

Los comentarios no fueron bien recibidos por quienes siguen a Peso Pluma, pues le valieron bromas, memes y ataques por negar el romance, aun cuando se les ha visto cariñosos en público.

Peso Pluma y Nicki Nicole cantaron en el escenario durante los Premios Billboard de la Música Latina 2023, el pasado 5 de octubre. (JASON KOERNER/Getty Images via AFP)

¿Qué dijo Peso Pluma?

Tanta fue la molestia de los fans de Peso Pluma que Nicki Nicole salió a dar la cara para aclarar lo sucedido e intentar ofrecer una disculpa.

“Gente, no saquen todo de contexto. Solo quise dar un ejemplo, pero me puse bien nerviosa por la pregunta. Pido disculpas si no se entendió bien lo que quise decir. Jamás le faltaría el respeto a nadie y mucho menos a alguien que quiero”, escribió en su cuenta de Twitter, ahora X.

Y eso no fue todo, sino que el mismo exponente de los corridos tumbados también envió un mensaje a sus seguidores con el que dejó entrever que todo marcha bien entre la rapera y él.

“Solo quiero decirle a la gente que vivan y que dejen vivir, al final siempre se va opinar y malinterpretar las cosas. Al igual que ustedes somos seres humanos y es difícil querernos expresar con algo tan privado”, indicó en un post.

