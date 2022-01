Murió Cheslie Kryst, Miss USA del 2019

Cheslie Kryst, quien ganó el concurso Miss USA en el 2019, murió a los 30 años.

La policía dijo que Kryst saltó de un edificio de apartamentos de Manhattan y fue declarada muerta en el lugar el domingo por la mañana. Su familia confirmó su muerte en un comunicado.

“Con devastación y gran dolor, compartimos el fallecimiento de nuestra amada Cheslie”, se lee en el comunicado. “Su gran luz fue la que inspiró a otros en todo el mundo con su belleza y fuerza. Ella importaba, amaba, reía y brillaba. Cheslie encarnó el amor y sirvió a los demás, ya sea a través de su trabajo como abogada que lucha por la justicia social, como Miss USA y como presentadora de EXTRA. Pero lo más importante, como hija, hermana, amiga, mentora y colega, sabemos que su impacto perdurará”, dice el texto.

Kryst, quien creció en Carolina del Norte, ganó el certamen de Miss USA en mayo del 2019 y compitió en el certamen de Miss Universo ese año.

Según la policía, el cuerpo de Kryst fue encontrado aproximadamente a las 7 a. m. del domingo frente al edificio Orion, un rascacielos en el centro de Manhattan.

Kryst tuvo varias apariciones en televisión en los últimos años, principalmente en el programa EXTRA. Además, fue panelista en Black Girl Beauty y en The Kelly Clarkson Show y Live With Kelly and Ryan.

También, Kryst había modelado para Express y se desempeñó como embajadora de la marca. También formó parte de la Junta Directiva Nacional de Big Brothers Big Sisters of America. Kryst tenía una licenciatura en derecho y una maestría en administración de empresas de la Universidad de Forest Lake y había ejercido como abogada.

Busque ayuda: Si usted o alguna persona conocida ha considerado el suicidio, llame para asistencia al 9-1-1. Para niños, niñas y adolescentes está también disponible la línea 1147 y las adolescentes madres y sus familiares pueden recurrir al 800-2262626.