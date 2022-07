Mujer que demandó a Bob Dylan por abuso sexual abandonó el caso

Una mujer que demandó al cantante Bob Dylan por supuestamente abusar sexualmente de ella cuando tenía 12 años, abandonó el caso luego de los abogados del artista la acusaran de destruir evidencia.

En agosto del año pasado, la demandante, cuya identidad no se conoce, presentó una demanda alegando que Dylan abusó de ella durante un periodo de seis semanas, entre abril y mayo de 1965.

La demanda decía que el cantante “había explotado su prestigio como músico” para proveer “alcohol y drogas, y abusar sexualmente” de la mujer.

Bob Dylan cumplió 81 años el pasado mes de mayo del 2022. (FRED TANNEAU/AFP)

El miércoles, el equipo legal de Dylan envió una carta a la corte federal donde acusaba a la demandante de borrar mensajes de texto importantes, y sugería que eran necesarias “sanciones monetarias”.

El jueves, el mismo equipo informó que la mujer había abandonado el caso. Los abogados de la querellante no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios de la AFP.

“El caso se terminó”, dijo Orin Snyder, abogado principal de Dylan en un comunicado.

[ Bob Dylan es demandado por presunto abuso sexual a una niña, en 1965 ]

El caso

La supuesta víctima afirmaba que Dylan le había causado “graves daños psicológicos y un trauma emocional”.

La demanda fue presentada un día antes de la fecha límite prevista por una ley del estado de Nueva York, que habilita a las víctimas de abusos sexuales a denunciar a sus supuestos agresores cualquiera que sea la fecha en que haya sucedido el presunto acto.

La mujer también acusaba a Dylan, quien cumplió 81 años en mayo, de amenazarla físicamente.

Bob Dylan fue demandado en agosto del 2021 por supuesto abuso sexual. La identidad de la mujer no trascendió. (FRED TANNEAU/AFP)

Laureado en el 2016 con Premio Nobel de Literatura por “haber creado nuevas expresiones poéticas en la gran tradición de la canción estadounidense”, Bob Dylan es ampliamente considerado el mejor cantautor de todos los tiempos. Entre sus canciones más famosas se cuentan Blowin in the Wind, The Times They Are a-Changin y Like a Rolling Stone.

Dylan —nacido como Robert Allen Zimmerman— irrumpió a comienzos de la década de 1960 en Nueva York y revolucionó la música folk. Desde entonces ha vendido más de 125 millones de discos en todo el mundo.