¿Miss Universo Sheynnis Palacios visitará Costa Rica? Esto dice la organización

En días recientes, en Costa Rica se esparció el rumor de una posible visita de Miss Universo Sheynnis Palacios Cornejo. Al respecto, La Nación hizo una consulta a la agencia de comunicación asociada a la organización del certamen de belleza.

Este lunes 19 de febrero, Miss Universo respondió lo siguiente: “Aún no está confirmado. Es una posibilidad, pero no se han confirmado fechas por parte de ellos (la organización)”.

A inicios de febrero, Miss Universo Sheynnis Palacios, de 23 años, conversó con 'La Nación' de su presente y su futuro. Ella quiere ser recordada como 'la reina del pueblo'. Foto: Fadil Berisha/ Miss Universo para La Nación (Fadil Berisha/ Miss Universo para La Nación)

El domingo 18 de febrero, Sheynnis Palacios cumplió tres meses de haberse coronado como Miss Universo. Hasta ahora ha estado visitando países como Indonesia, México, Dubai y Brasil.

En una amplia entrevista con La Nación, a inicios de febrero, Palacios comentó que en años anteriores había estado en Costa Rica y que le encantaba el clima; no obstante, no se refirió a una eventual visita.

Lo que sí expresó, ante la consulta de este medio, fue su deseo de visitar su país natal para celebrar con su pueblo.

“Estamos trabajando en una agenda que está semiestructurada, donde hay planes de visitar mi país, cómo no. Gozar con mi gente, llevarles esta alegría, este primer triunfo. Este acto histórico que todos, en colaboración, logramos tener. Este triunfo no es solo mío. Lo he dicho y lo voy a mantener y sostener. Se lo dedico a todas las niñas del mundo, mujeres del mundo, a mi familia y por supuesto a toda la gente en Nicaragua que creyó en mí desde el día cero”, comentó Palacios.

Acerca de esta visita, dijo que estaba planeando llegar a Nicaragua para abrazar a su familia y disfrutar de la comida.

Hasta ahora, no ha trascendido una fecha de su llegada a Nicaragua. Hay que recordar la compleja situación política y social que vive este país.

Desde que la joven, de 23 años, obtuvo la corona, han trascendido muchas noticias: empezando porque la dictadura Ortega Murillo nunca la felicitó directamente, además de que le prohibió a un grupo de artistas nicaragüenses hacer un mural con su rostro.

Entre otros acontecimientos, también trascendió que la directora del concurso Miss Nicaragua, Karen Celebertti, renunció a la dirección del certamen local luego de que el gobierno la acusara de traición y le impidiera ingresar al país procedente de El Salvador, donde se realizó la final de Miss Universo el 18 de noviembre. Además, su esposo e hijo fueron detenidos y posteriormente desterrados.

Entre los planes a corto y largo plazo de Sheynnis Palacios, está escribir dos libros y crear una fundación que ayude a los animales. Ella tiene seis perros y tres gatos, la mayoría, rescatados. Foto: Fadil Berisha/ Miss Universo para La Nación (FOTÓGRAFO/CREADOR Fadil Berisha/ Miss Universo para La Nación)

¿Certamen de Miss Universo en Costa Rica?

Otra de las versiones que se han difundido en redes sociales, hablan de la visita de Sheynnis Palacios -junto a representantes de la organización de Miss Universo-, para evaluar posibilidades de realizar el certamen mundial en Costa Rica.

Sin embargo, en noviembre anterior, cuando se realizó la edición 72 de este certamen de belleza, se anunció que este 2024 el país sede de Miss Universo será México.