Miss Universo Paulina Vega: 'Siempre trabajé por mí y esos 47 millones de colombianos'

LA COLOMBIANA PAULINA VEGA ES LA NUEVA MISS UNIVERSO Donald Trump y Paulina Vega posaron anoche tras la competición de Miss Universo, donde la colombiana triunfó. (EFE.)

Miami

La modelo colombiana Paulina Vega, elegida anoche como la nueva Miss Universo, aseguró que su victoria en este certamen no solo era un sueño personal, sino que todo su país anhelaba la victoria con todo el corazón.

"Trabajé todo el tiempo no solo por mí, sino por esos 47 millones de colombianos que sé que en este momento se están volviendo locos", dijo la colombiana durante la conferencia de prensa posterior a la coronación.

"Lo primero que me vino a la cabeza cuando me entregaron la corona fue mi país y dije: ¡Dios mío, se van a volver locos!", añadió Vega, de 22 años.

Ella estuvo acompañada en su comparecencia ante los medios por el multimillonario Donald Trump, propietario de la marca Miss Universo.

El magnate estadounidense mencionó que la nueva reina es de una belleza increíble y reconoció que mucha gente decía que iba a ganar desde un principio.

Vega admitió que no pudo tener más suerte al recibir la corona de este certamen en Miami, donde se concentra una gran población colombiana.

"Me siento como en mi país, me siento como en Colombia. He tenido muchísimo apoyo desde el primer día que pisé el aeropuerto de Miami. Así que más agradecida no puedo estar", señaló.

La nueva Miss Universo dijo que uno de los motivos de su victoria fue su autenticidad encima del escenario, algo que cautivó a los miembros del jurado.

"Hay que ser auténticos, nunca hay que perder la esencia. Soy una persona muy espontánea y eso lo demostré desde el primer día", declaró en el Trump National Doral.

En los próximos días está previsto que Paulina Vega se traslade a Nueva York, sede de Miss Universo, para empezar a trabajar conjuntamente con la organización.

Reacción presidencial. El presidente Juan Manuel Santos calificó este lunes de histórico el triunfo de Paulina Vega en el concurso de Miss Universo y dijo que es un hecho que une a todos los colombianos.

"Es un acontecimiento histórico. Nos llena de emoción y nos une como país, que es lo importante. Ojalá todos los colombianos sintamos ese orgullo de ser colombianos. Este paso de Miss Universo es un motivo importante para sentirnos orgullosos", declaró el jefe de Estado.

Para Santos, la victoria demuestra que en Colombia hay mujeres muy inteligentes, trabajadoras, y perseverantes ante los obstáculos. "Además de eso muy bonitas", comentó.

El padre de la nueva soberana universal de belleza, el doctor Rodolfo Vega, que es cardiólogo de profesión, dijo a la emisora local Caracol Radio que en los últimos instantes del evento "casi se me sale el corazón".

En tanto, Laura Dieppa, madre de la nueva soberana, recordó que su hija desde pequeña siempre soñó con ser reina tal vez motivada por el hecho de que su abuela materna, Elvira Castillo, también participó en el concurso nacional de la belleza en los años 50.