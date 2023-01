Miss Universo: así lució la tica Fernanda Rodríguez con su traje de colibrí

Fernanda Rodríguez, Miss Costa Rica 2022, ha vivido grandes e intensos momentos durante su participación en Miss Universo desde su llegada a Nueva Orleans (Estados Unidos), donde el sábado 14 de enero se realizará la gran final del certamen de belleza más relevante del mundo. Una de las actividades que más ha dado de qué hablar fue el desfile Mardi Gras, donde participaron casi 30 de las más de 80 candidatas en competencia y donde la costarricense mostró un atuendo inspirado en el colibrí.

El viernes 6 de enero, Miss Costa Rica mostró parte de su atuendo y en redes sociales circularon otras fotografías en las que se aprecia más el traje. Ella fue una de las 28 delegadas en participar en el colorido desfile y lucir su atuendo diseñado por costarricenses.

El traje típico consta de un corsé y un casco con un pico inspirado en el ave, los cuales fueron bordados a mano por Mauricio Jiménez, quien en sus redes sociales comentó que este trabajo le tomó dos meses.

Hace unos días, la Miss Costa Rica 2022 le comentó a La Nación que la pedrería utilizada fue rescatada de otro vestido, por lo que su traje tiene un mensaje sostenible. Asimismo, tiene un par de llamativas alas, confeccionadas por la sancarleña Brigitte Rodríguez.

Miss Costa Rica 2022 compartió en sus historias de Instagram un vistazo de su llamativo traje típico de colibrí. Foto: Captura de pantalla

Si bien el diseño es colorido y lleno de detalles, en las imágenes que han circulado no se ha apreciado del todo. En sus historias, Fernanda contó que debido al frío que hace en Nueva Orleans no tuvo más opción que utilizar un abrigo, pues estaba a punto de una “hipotermia” debido a lo descubierto del atuendo.

Sin embargo, habrá una oportunidad más para lucir el traje en todo su esplendor: Rodríguez, de 25 años, volverá a vestirse de colibrí durante la preliminar, en la cual seleccionarán a las finalistas de Miss Universo. Ella contó que el decisivo evento será el 11 de enero, día en que también tendrá su entrevista con el jurado.

Debido a las bajas temperaturas en Nueva Orleans, Miss Costa Rica tuvo que usar un abrigo durante el desfile Mardi Gras en el que usó su atuendo de colibrí. Fernanda Rodríguez desfilará oficialmente con el traje típico el 11 de enero, en la preliminar. Foto: Salvitatv

Más de su participación Copiado!

Durante los últimos cuatro días, Miss Costa Rica ha estado muy activa en redes sociales, plataformas que ha utilizado para hablar un poco de lo que hace día a día y ha mostrado sus diferentes vestimentas. En la entrevista previa, ella comentó que sus looks tenían inspiración en la serie Emily en París, por lo que podrían esperarse atuendos muy coloridos y “extras”. También, ha llevado algunas piezas de diseño nacional.

Efectivamente, así han sido algunos de los outfits utilizados por la costarricense. Cada uno fue planeado y, desde un inicio, ella sabía que darían de qué hablar: para bien o para mal.

En redes sociales algunas críticas, sobre todo por un llamativo tocado fucsia que utilizó con un set verde. Por otro lado, están quienes han apoyado cada decisión de Fernanda Rodríguez y la alientan a dar lo mejor de sí en este certamen, que es un sueño cumplido para ella.

“Tal vez son atuendos que no se los esperan para la mañana, pero sí se tiene la actitud también funcionan para la mañana. Llevo un armario de ropa muy completo. Como está frío también llevo abrigos, boinas y guantes. Sentimos que el estilo se asemeja al de la serie. Siento que podemos impactar para bien o para mal, lo que puedo decir es que todo ha sido muy pensado”, dijo anteriormente.

Lo cierto es que la representante costarricense ha logrado destacarse entre las 84 candidatas, al punto de que en el Instagram de Miss Universo figura en la primera foto de una seguidilla de imágenes en la que se ve cómo varias misses se están probando su traje para el opening.

Fotografía de Fernanda Rodríguez en el Instagram oficial de Miss Universo. Foto: Instagram

En las plataformas sociales, Rodríguez ha sido muy sincera a la hora de hablar. Así lo hizo la noche de este 6 de enero, cuando después del Mardi Gras, quiso explicarles con los seguidores antes de que “la cancelaran” debido a que ella pidió que por favor no le tomaran fotos.

“Hola, ya estoy en la habitación: quería decir algo por acá antes de que me cancelen. Justo venía saliendo del salón en el que estábamos cambiándonos, comiendo y pues estaban ahí afuera los fans superlindos con cámaras y todo. Pues yo no quería que me grabaran porque, cómo verán, estoy con el pelo de una loca (sic)”.

Miss Costa Rica continuó: “Con la ropa casi que me pude poner en el momento, el maquillaje todo corrido, por eso uso filtro, entonces mi chaperona les dijo que no quería que me grabaran, por favor. Ellos superlindos se retiraron. (Digo esto) para que sepan que no soy una odiosa, sino que realmente no me estaba sintiendo bien”, comentó y recalcó su agradecimiento por el apoyo.

Gabriela Alfaro, directora de Miss Costa Rica comentó que Teletica no transmitirá el Miss Universo, por lo que invitan a la audiencia a sintonizarlo por Telemundo, a través de Liberty, por el 705 HD.

La gala final, de la edición 71 del Miss Universo, se realizará en el Centro de Convenciones Ernest N. Morial el 14 de enero a las 7 p. m., hora de Costa Rica.