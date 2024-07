Miss Universo 2024: ¿Habrá representante de Nicaragua este año?

Sheynnis Palacios deslumbró en el Miss Universo 2023, tanto que se terminó quedando con la corona del popular certamen de belleza y se convirtió en la primera nicaragüense en obtener el tan anhelado título.

Aquel 18 de noviembre de 2023 sus compatriotas celebraron su triunfo como una verdadera fiesta; sin embargo, con el paso de los días, su gane se convirtió en un trago amargo.

El gobierno de Daniel Ortega trató de opacar la celebración, pues luego de que se coronara a Sheynnis como Miss Universo, comenzaron a circular fotos y videos de la reina de belleza en los que supuestamente formaba parte de las protestas del 2018 en su país, en las que estudiantes nicaragüenses pedían elecciones libres.

Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023, cumplió 24 años el pasado 30 de mayo. (Captura IG Miss nicaragua/@antonioramirezfoto)

De hecho, el 24 de noviembre, medios nicaragüenses reportaron que Ortega y su esposa, Rosario Murillo, impidieron que Karen Celebertti, quien era la directora y dueña de la franquicia del certamen en Nicaragua, entrara al país. Ella y su hija volvían de San Salvador, El Salvador, donde se llevó a cabo el concurso. Debido a este impedimento, ambas volaron a México.

A inicios de diciembre, la policía de Nicaragua formalizó acusaciones contra Karen Celebertti por “traición a la patria”, “conspiración” y otros delitos. En esta acusación también incluyó a su esposo Martín Argüello Leiva y su hijo Bernardo Martín Argüello Celebertti, a quienes agentes judiciales sacaron de su vivienda durante un allanamiento, según detallaron medios nicaragüenses. Al parecer, padre e hijo permanecieron incomunicados hasta inicios de este 2024, cuando les dieron 48 horas para salir de su país.

Ortega argumentó que la directora y su familia utilizaron su franquicia como una conspiración política financiada por agentes extranjeros.

Ante todo lo ocurrido, Celebertti decidió renunciar a su cargo y a la franquicia.

Sheynnis Palacios agradeció en redes sociales a Karen Celebertti su apoyo en el proceso del Miss Universo. Foto: Instagram

“Esta semana aceptamos la renuncia de Karen Celebertti, directora nacional de Miss Universo Nicaragua. Le agradecemos su trabajo ejemplar con nuestra organización durante los últimos 23 años”, dijo Miss Universo en un comunicado publicado en su página de Facebook.

Esto provocó que el futuro del certamen nicaragüense quedara en el limbo, sin un futuro claro y sin una posible participación en el Miss Universo 2024, a pesar de que la reina actual es de este país centroamericano.

La situación política en Nicaragua continúa igual y, de hecho, recientemente, la agencia internacional de noticias AFP informó que ni Sheynnis ni su familia pueden volver a su país natal.

Futuro del Miss Universo en Nicaragua

En mayo de este 2024, People en Español habló con el presentador de televisión Lucho Borrego, experto en certámenes de belleza, quien dio detalles sobre el rumbo que tomará el certamen nicaragüense, sin directora y sin poder llevar a cabo el concurso en el propio país.

Según detalló, tras la renuncia de Celebertti, ya existe un nuevo director de la franquicia. Se trataría de un empresario llamado Javier Paxtor, quien ha apoyado la carrera de Sheynnis desde el inicio.

Sheynnis Palacios fue coronada Miss Universo el 18 de noviembre del 2023, en El Salvador. (Instagram)

“Es muy importante reconocer que hay un nuevo franquiciante, ya yo sé quién es la persona, uno de los patrocinadores más importantes que tuvo Sheynnis Palacios para ir a Miss Universo. Estamos hablando del nuevo comprador de la franquicia de Miss Nicaragua; el certamen va a ser aquí en los Estados Unidos”, afirmó el comunicador al medio.

Además, Borrego agregó que: “Rosario Murillo y su hija, Camila Ortega, intentaron comprar la franquicia del concurso en el país por aproximadamente $50,000 o $60,000. Sin embargo, no llegaron a ningún acuerdo”.

Debido a que no pudieron comprar el certamen, Murillo y Ortega crearon su propio certamen de belleza, al cual llamaron Reinas Nicaragua, el cual premiará a la ganadora el próximo 1.° de setiembre, en el Polideportivo Alexis Argüello, en Managua.

“Van a intentar crear su propia Sheynnis Palacios, por muy feo que suene decirlo. Sheynnis ha sido un fenómeno totalmente orgánico y por más que lo intenten no lo van a lograr”, afirmó la activista política Alexa Zamora, en una entrevista con el medio 100%Noticias.

Según dijo, el certamen sí se llevará a cabo, pero no en Nicaragua, sino en Miami, Florida, Estados Unidos, en agosto. No obstante, hasta ahora no hay mayores detalles de si este concurso está en pie, pues en las redes sociales de Miss Nicaragua no hay información actualizada desde finales del 2023.

Por otro lado, desde hace algunas semanas, Miss Universo ha venido anunciando a los dueños de las diferentes franquicias en el mundo, pero hasta ahora no figura nadie de Nicaragua entre los nombres.