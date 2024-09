Michael Keaton revela su deseo de volver a usar su nombre real

Michael Keaton , el actor estadounidense, reveló su intención de comenzar a utilizar su nombre de nacimiento, Michael Douglas, en sus futuros proyectos cinematográficos. Esta decisión llega después de décadas de utilizar el seudónimo “Keaton”, nombre que eligió cuando empezaba su carrera artística en la década de 1970, ya que el Sindicato de Actores de Cine de Estados Unidos prohíbe que dos actores utilicen el mismo nombre profesional. En aquel momento, ya existía otro Michael Douglas, quien luego sería ganador del Oscar por su actuación en Wall Street (1987).

En una reciente entrevista con la revista People, Keaton, de 72 años, recordó el proceso de selección de su nombre artístico, aunque admite que los detalles no están completamente claros. “Creo que estaba mirando una guía telefónica, aunque no lo recuerdo bien. Simplemente pensé: ‘Esto suena bien’”, comentó el actor.

El nombre Keaton le ha servido bien a lo largo de su carrera, pero ahora el actor tiene el deseo de utilizar un híbrido entre su nombre real y el artístico, “Michael Keaton Douglas”. El intérprete tenía la intención de hacerlo en su reciente proyecto como director, Knox Goes Away, pero lo olvidó debido al estrés que implicó la producción. “Le avisé al equipo que quería aparecer como Michael Keaton Douglas en los créditos, pero no les di suficiente tiempo para hacer el cambio. Sin embargo, lo haré en algún momento”, afirmó.

Keaton, conocido por sus papeles en Beetlejuice y Batman, ha sido aclamado tanto en comedias como en dramas a lo largo de su carrera. Más recientemente, fue nominado al Oscar por su papel en Birdman y recibió premios como el Emmy y el Globo de Oro por su actuación en la serie limitada de Hulu, Dopesick.

A lo largo de su carrera, Keaton ha reflejado en varias ocasiones sobre su vida y su origen humilde. Criado en los suburbios de Pittsburgh, Pensilvania, como el menor de siete hermanos, mencionó que su infancia fue “fantástica” a pesar de las limitaciones económicas. Desde pequeño, él notó que tenía la capacidad de entretener a los demás, lo que lo llevó a la actuación luego de dejar la Universidad Estatal de Kent.

Michael Keaton interpreta al personaje Beetlejuice en una secuela que se estrena este viernes.

El ascenso de Keaton en Hollywood comenzó con pequeños trabajos y participaciones en producciones locales, pero su verdadera oportunidad llegó en 1979 con la serie Working Stiffs, aunque fue cancelada después de una temporada. A pesar de esto, Keaton nunca se preocupó demasiado. “Sabía que siempre podía encontrar un trabajo, alquilar un pequeño apartamento y seguir adelante”, dijo con confianza.

Actualmente, Keaton sigue cosechando éxitos y estará de regreso en la gran pantalla con la secuela de Beetlejuice, titulada Beetlejuice Beetlejuice, que se estrenará este viernes 6 de setiembre.

