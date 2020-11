Dejarse ver vulnerable no es nada fácil, y menos si se es parte de la corona británica. Ese silencio que guarda la realeza ante el mundo para mostrarse perfectos y fuertes, y que ha consumido a muchas de sus figuras más prominentes y famosas, la dejó hoy atrás Meghan Markle, la duquesa de Sussex y esposa del príncipe Enrique, en un artículo de opinión que escribió para The New York Times que tituló Las pérdidas que compartimos.