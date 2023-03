Maureen Salguero comparte reflexión sobre el machismo: ‘nunca me voy a disculpar por ser mujer’

La figura de televisión costarricense, Maureen Salguero, compartió una reflexión sobre el machismo en su cuenta de Instagram. Mientras iba de camino a su casa, “la tía” hizo una transmisión donde aseguró que nunca se va a disculpar por ser mujer.

El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer , por lo que Salguero aprovechó que se acerca la fecha para recomendar la serie La ley de Lidia Poët, de Netflix. “Refleja un momento de la historia de la humanidad, donde el que una mujer fuera abogada era impensable, ofendía fuertemente al gremio, que era totalmente dominada por hombres”, comentó la estudiante de leyes.

Después, la también locutora aseguró que nunca se va a disculpar por ser inteligente, por ser libre y por renunciar a las ataduras sociales del qué dirán y las expectativas de los demás.

“Ser mujer es lo mejor que me ha pasado, no ha sido para nada fácil y creo que somos muchas las que pensamos igual. No podía dejar pasar la oportunidad de compartir esto que me nace de las entrañas”, agregó.

Finalmente, Salguero también envió un mensaje para quienes les parece aburrido o no les interesa hablar sobre el machismo. “Si del todo en tus decisiones está el mantenerte con pensamientos retrógradas, lamento mucho el tipo de vida que vas a tener, pero lamento más el de las mujeres que se acerquen a vos, hombre o mujer”, concluyó.

Maureen Salguero envía fuerte mensaje sobre el machismo

De víctima a mujer empoderada

En el 2019, Salguero reveló que sufrió una violación y abusos sexuales cuando era joven, por lo que su historia inspira a muchas mujeres que luchan porque los derechos y la integridad del género no sea vulnerado.

“Sufrí abuso infantil, específicamente tocamientos por parte de un tío político y un vecino que, por suerte, no veo desde hace años. Soy sobreviviente de una violación en mi adolescencia por parte de un desconocido; me involucré en relaciones de pareja donde recibí amenazas y señalamientos enfermizos e, incluso, una de ellas terminó en agresión física. Fui sexualizada en ambientes de trabajo, hostigada a nivel sexual, tocada en la calle, etcétera”, aseguró Salguero a La Nación en ese entonces.

En esa conversación, la figura pública confesó que nunca habló de lo que pasó y que es parte de “las cifras negras”; es decir, de los casos de agresión sexual que nunca fueron denunciados.

Al revelar su historia, Salguero manifestó que no lo hacía en busca de atención, sino en un acto de solidaridad. “Es un mensaje para que las que se sienten solas encuentren eco en mi historia. Es un abrazo para las que no conozco pero con cuyo miedo y dolor me identifico”, aseveró.

