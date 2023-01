Maricrís Rodríguez, de ‘Giros’, compite en su último certamen de belleza: ‘Me ha ido de maravilla’

Maricrís Rodríguez, presentadora de Giros en Repretel, está viviendo un momento muy especial en Colombia: su último certamen de belleza.

Ella participa en el Reinado Internacional del Café y compite contra 27 candidatas de todo el mundo. Su paso por este concurso es el fin de un proceso de años vinculada a distintas competencias de belleza, por medio de las cuales buscó convertirse en conductora televisiva.

La gala final de ese concurso en Colombia se realizará este sábado 7 de enero, a las 7 p. m., hora de Costa Rica.

La representante costarricense, de 28 años, está desde el 27 de diciembre participando en el certamen que promueve el café de calidad y que se desarrolla en el 66 aniversario de la Feria de Manizales.

Acerca de esta experiencia, Maricris cuenta que ha sido única y diferente a cualquier otro certamen. En el 2016, ella fue una de las candidatas de Miss Costa Rica y, en total, ha sido parte de ocho concursos.

Maricrís Rodríguez, presentadora de 'Giros', disfruta en Colombia de su último certamen de belleza. Apenas concluya regresará a la pantalla de Repretel. Foto: Cortesía

“Estamos en contacto directo con la gente de Colombia: son muy amigables y fanáticos de los certámenes, por lo que me siento muy amada en esta tierra”, comentó Rodríguez.

Maricrís describe su participación de una manera muy positiva. “Siento que me ha ido de maravilla, principalmente porque me he concentrado en disfrutar esta rica cultura. Estoy creando recuerdos inolvidables de estas bellas personas que nos han dado su cariño”, comentó.

Claro que Maricrís aspira a la corona, sin embargo, desde ya se siente ganadora al haber recibido “tanto amor de las personas”. Incluso la audiencia de Repretel le ha enviado mensajes de apoyo, gestos que atesora y agradece.

Maricrís Rodríguez representa a Costa Rica en el Reinado Internacional del Café, en Colombia. Durante toda la competencia, ella ha recibido mucho cariño de parte de los colombianos. Foto: Cortesía

Maricrís Rodríguez, abogada de profesión, llegó a este certamen convertida en la mujer que siempre soñó: ella participa siendo presentadora de televisión, oficio que anheló desde su infancia y al que buscó llegar por medio de los concursos de belleza.

La experiencia adquirida en cámaras durante los últimos ocho meses, desde que se integró a la revista matutina del 6, le ha valido a Maricrís tener mayor soltura y seguridad durante las entrevistas que ha realizado en la competencia.

Esta mujer nacida en Sarapiquí comentó que disfruta este certamen como el último, pues no tiene planes de seguir compitiendo.

“Ya son ocho concursos y quiero concentrarme en mi trabajo como presentadora de televisión, pues siempre fue mi objetivo con los certámenes de belleza”, agregó.