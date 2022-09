¿Maribel Guardia tuvo un romance con quien fuera el hombre más guapo de México?

El actor y galán Andrés García hizo público en abril que en su época de juventud sintió atracción por la actriz costarricense Maribel Guardia.

Ambos coincidieron en la película Pedro Navaja (1984). Quien se robó los “malos pensamientos” de las mexicanas y muchas mujeres latinoamericanas confesó por medio de su canal en YouTube lo que le provocó la guapísima tica. “Maribel es tan guapa y tan sensual que no lo pensé algún día, lo pensé muchos días y muchas noches [...] Trabajar con ella fue una experiencia que me trae muchos bellos recuerdos”, declaró el dominicano.

García también comentó que en ese tiempo la costarricense estaba saliendo con alguien a quien consideraba su amigo, incluso, él mismo llegó a ayudarlo para que desarrollara su carrera dentro del medio pero su relación terminó mal debido a que fue un “malagradecido y una persona que no ve vale nada aunque haya ganado mucho dinero gracias a mí”.

A partir de las declaraciones del dominicano, la prensa rosa mexicana comenzó a especular acerca de un supuesto romance entre el dominicano y la costarricense.

La costarricense Maribel Guardia tiene décadas de robar suspiros en México, país donde logró construir una gran carrera entre teatros y foros de grabación. FOTO:

¿Qué opina Maribel Guardia? Copiado!

La actriz costarricense ha estado pendiente de la salud de García, incluso habló con él hace unos días, le contó a los medios mexicano. “Apenas ayer (el lunes) me enteré que volvió a estar delicado de salud, hablé con la esposa y ella me comunicó con él. Pude hablar con él, yo lo quiero mucho. Es un hombre de gran corazón, a todas sus mujeres las dejó bien, les dejo una casa. Es un hombre bueno, por eso creo que al final no tiene tanto dinero, porque él dio mucho”, dijo Guardia.

La actriz y cantante, que por décadas también ha fascinado a mexicanos y ticos, dice que es mentira que él estuviera enamorado de ella.

“¡Es mentira! No le hagan caso, es un mentiroso empedernido. En ese tiempo él estaba casado, y de luna de miel con Sonia Infante, quien era un mujerón. Luego se casó con una muy buena amiga mía. Siempre se comportó muy bien, nunca me faltó al respeto. Nunca me echó el cuento y ahora dice que estuvo enamorado de mí, está loco”, dijo Guardia en tono jocoso.

Andrés García, actor: ‘Quizás estoy viviendo los últimos días. Me siento muy enfermo’

Andrés García es considerado como la última leyenda del cine mexicano y está muy delicado de salud a causa de la cirrosis. Incluso, esta estrella insinuó que estaba en sus últimos días.