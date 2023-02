Maribel Guardia sobre ruptura de Shakira y Piqué: ‘A los hombres les duele el doble’

Maribel Guardia prefiere no guardarse su opinión respecto a la canción que Shakira dedicó a Gerard Piqué por la supuesta infidelidad del exfutbolista.

A diferencia de muchas artistas, que defienden la actitud de la colombiana sin cuestionarla, la actriz costarricense considera que en cuanto a la infidelidad y el despecho, son los hombres quienes se llevan la peor parte.

“También hay mucho hombre cornudo por ahí, siempre hablamos de las mujeres y nos olvidamos que es un problema de los seres humanos, los seres humanos podemos traicionar, engañar, pero las mujeres nos empoderamos porque nos acomodamos”, comentó.

De acuerdo con la figura de televisión, “al hombre no le gusta que sepan que es un cornudo y le duele el doble que a la mujer, nosotras lo contamos porque abrimos el corazón más fácilmente que un hombre”, aseguró Guardia.

Piqué explota contra paparazi que reveló a Shakira su infidelidad con Clara Chía

Piqué conserva fotos con Shakira Copiado!

No obstante, Piqué inició otro capítulo luego de que subiera a Instagram una fotografía con su actual pareja, Clara Chía. Lo que no pasó desapercibido para los usuarios de esa red social es que, a pesar de presumir a su nuevo amor, el catalán no borró la evidencia de la relación que tuvo con la intérprete de Te felicito, a quien conoció en 2010 durante el mundial de Sudáfrica y con quien tuvo una relación en de más de 12 años y dos hijos.

“Ella claramente era mucho para ti”. “Borra las fotos con el Rolex”, son algunos de los comentarios que se leen en la fotografía que Piqué publicó el 9 de julio del 2021 y donde aparece sonriente junto a Shakira.

Pero esa no es la única evidencia de su anterior relación en el perfil de Piqué, pues todavía quedan recuerdos de la familia que formaron. Por ejemplo hay un video subido el 25 de marzo del 2020 en el que se ve a Shakira tomando una clase virtual y donde el futbolista escribió: “estudiando filosofía”.

Así como fotografías con los dos hijos, como la que publicó el 18 de junio del 2019 con la familia completa y en la que los seguidores le dejaron todo tipo de comentarios al exfutbolista.

