Maribel Guardia revive historias inéditas de Julián Figueroa contadas por su nieto

Maribel Guardia compartió recientemente que su nieto José Julián le contó detalles desconocidos sobre su hijo, el fallecido cantante Julián Figueroa. Según la actriz, el pequeño mantiene un profundo recuerdo de su padre y le ha relatado vivencias que sorprendieron a su abuela. “Me habla de su papá como si estuviera aquí, con historias que jamás imaginé”, comentó Guardia emocionada a los medios de comunicación.

Guardia también destacó la importancia de continuar las tradiciones familiares. Este año, junto con su nieto, montó el Altar de Muertos en honor a Julián. La actriz expresó que su hijo tenía un cariño especial por esta celebración y ahora, en su memoria, ella y su nieto se aseguran de que el altar cumpla con las expectativas. “Es una manera hermosa de mantener viva su memoria”, afirmó.

La actriz detalló que dedicaron 11 horas a esta tarea y, aunque su nieto se mostró agotado, siempre tuvo el deseo de agregar más elementos en honor a su padre.

Guardia considera que estas actividades no solo honran la memoria de su hijo, sino que también ofrecen una oportunidad para que su nieto recuerde a Julián de forma positiva. “Mi intención es que José Julián crezca con recuerdos alegres de su padre, que lo sienta cerca y sepa cuánto lo amaba. Eso le dará fuerzas para el futuro”, explicó la actriz.

LEA MÁS: Maribel Guardia responde a los rumores de su fallecimiento: ‘Me han llamado amigas llorando’

La perspectiva de Maribel sobre la vida y la muerte

Sobre su propia vida, Maribel Guardia expresó que no teme a la muerte. “Lo importante es vivir bien, con amor y fe”, mencionó. Para ella, lo esencial es lo que uno deja a los demás: “Al final, lo único que te llevas es lo que diste, no lo que tuviste”.

Guardia concluyó diciendo que mantendrán vivas las tradiciones que su hijo apreciaba, no solo por él, sino también por su nieto, para que siempre recuerde el amor que su padre tenía por la vida. “José Julián es mi conexión con Julián. Cada historia que me cuenta es un regalo que me llena el corazón”, finalizó la actriz.

LEA MÁS: Maribel Guardia recuerda a su hijo Julián Figueroa, a un año de su muerte: ‘Vivo está mi amor de madre’