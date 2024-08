Maribel Guardia responde a los rumores de su fallecimiento: ‘Me han llamado amigas llorando’

Un video que comenzó a circular en la red social TikTok, en el que se anunciaba el supuesto fallecimiento de la actriz y cantante Maribel Guardia , generó gran preocupación entre sus seguidores y familiares cercanos.

En el clip, el comunicador Benjamín Zamora aparece difundiendo la supuesta muerte. Sin embargo, el periodista aclaró en redes sociales que su imagen fue utilizada sin su consentimiento para propagar información falsa. La cuenta @teammalditos1, conocida por difundir rumores sobre la muerte de diversas personalidades, fue responsable del engaño.

Actualmente, el video ya no está disponible en la plataforma.

Maribel se pronunció en redes sociales para tranquilizar a sus fans y desmentir las especulaciones sobre su estado de salud, asegurando que se encuentra en perfectas condiciones.

A través de Instagram, la actriz expresó su preocupación, revelando que había recibido numerosas llamadas de personas que querían confirmar su estado. “Mucha gente me ha llamado preguntando si no estaba muerta. Algunas amigas, incluso, llamaron llorando, y a mi marido le dieron el pésame”, comentó.

Guardia criticó a los responsables de difundir la noticia errónea, afirmando que son personas que no consideran el dolor que pueden causar a los demás. “A mí no, pero a mi familia y a las personas que me quieren”, añadió.

La artista explicó que está trabajando en una serie junto a Lucía Méndez y Marjorie de Sousa. Además, mencionó que ha reducido su participación en obras de teatro como “Lagunilla, mi barrio” para priorizar su trabajo en televisión y pasar los fines de semana con su nieto José Julián.

“Gracias a Dios estoy bien. Según parece, la información circuló en Internet. Yo trato de enfocarme siempre en lo positivo y, cuando me quieren mandar cosas negativas, prefiero no prestarles atención”, dijo.

Maribel también enfatizó que cree en los decretos positivos y que, por esa razón, no presta atención a noticias negativas.

Admitió que fueron tiempos muy difíciles para ella tras la muerte de su hijo Julián Figueroa. “Tengo que aprender a vivir en medio del dolor. Aprender a vivir de nuevo no es fácil, pero aquí estamos con Dios y con mi hijo, que se llevó la mitad de mi corazón”, concluyó.

