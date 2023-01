María Jesús Prada: vea las fotos de la boda de la periodista de Teletica

La periodista María Jesús Prada Picado, de Teletica, contrajo matrimonio con el español Enrique Martín, la tarde de este sábado 14 de enero, en la iglesia católica de Santa Ana.

La ceremonia religiosa inició a eso de las 4:30 p. m. La novia llegó minutos antes vestida completamente de blanco y sosteniendo un ramo de flores del mismo color.

Prada, también conocida como Chuzi, llegó acompañada por su madre, Paula Picado, vicepresidenta de Teletica, y su padre, el empresario Javier Prada. También estuvieron presentes su tío, Rene Picado, y su abuela, doña Olga Cozza de Picado.

María Jesús Prada “presentó” a su novio en redes sociales a mediados de noviembre del 2021 con un tierno mensaje.

“Querido mundo virtual, les presento a Enrique. El hombre de mil sonrisas. El más polifacético y chineador que jamás haya conocido. Mente brillante y creativo a más no poder. Chef, guía turístico, cinéfilo, ingeniero, mejor amigo. Lo tenés todo. Y ahora yo te tengo a vos, mi madrileño. Sos lo mejor que me ha dejado tu ciudad y el amor más puro que me ha mostrado esta vida. Tu energía me recuerda de la fuerza que tengo dentro y tus ganas de vivir me contagian de alegría. Mi dulce hombre Géminis”, publicó junto a una fotografía de ambos.

Estas son algunas fotos previas a la ceremonia religiosa.

María Jesús Prada lució un largo vestido de novia blanco de hombros descubiertos y encaje. (Lilly Arce)

Linda Liz, hija de Linda Díaz y amiga cercana de la novia, lució un vestido en color cobre, al igual que las otras damas. (Lilly Arce)

Rene Picado, tío de la novia y presidente de Teletica, fue uno de los primeros en llegar a la ceremonia religiosa, que se celebró este sábado 14 de enero. (Lilly Arce)

María Jesús Prada llegó en compañía de su madre, Paula Picado, y su padre, Javier Prada, quienes también la acompañaron hacia el altar. (Lilly Arce)

Rodolfo González, director de 7 Días, dio declaraciones al programa ‘De boca en boca’ previo a la boda. (Lilly Arce)